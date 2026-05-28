Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalkmadan kurultay olmaz. Genel Başkan üyelerle değil, kurultayla belirlenir

Özel: 45 gün sonra kurultay için hukuki engel yok. Üyelerle de seçim yapılabilir. Bu bir niyet meselesi

TEDBİR KARARI KALKINCA

CHP’de genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, basının karşısına çıktı. Özgür Özel’in kurultay çağrısına ilişkin Kılıçdaroğlu, “Her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama birlikte çalıştığınız arkadaşlarla birlikte oturur tartışırsınız. Kurultay yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır” dedi.

ELİMDE OLSAYDI…

Kılıçdaroğlu, “Kuşkusuz bu hukukçuların alanında. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız diye konuşacağız. Elimde olsa yarın kurultaya giderim” ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in, "2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin" teklifini ise Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer. Bu başka şekilde olmaz" sözleriyle kapıyı kapadı.

YETER Kİ NİYET OLSUN

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına cevap verdi. Özel, “Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun” dedi.

İSTEDİĞİ DELEGEYLE OLUR

Özel, "Partimizde normalde bizimle birlikte hareket eden 115 milletvekilinin yanında, sayın Kılıçdaroğlu ile daha önce yan yana olan, onun görüşlerini paylaşan 10 arkadaşımız da ‘bir an önce seçim’ dedi. Bütün üyelerimiz, herkes seçim diyor. 2 milyon üyemizin önüne illerimizde, ilçelerimizde benim Cumhurbaşkanı adayını belirlerken yaptığım gibi sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararı ile belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım” ifadelerini kullandı.