Emekliye 20 bin lira maaşla geçin diyen iktidar, iş korumalarına gelince kesenin ağzını sonuna kadar açıyor. Cumhurbaşkanlığı korumalarına günlük 25 milyon 154 bin, dakikada 17 bin 468 lira gidiyor

HER AY BÜTÇESİ KATLANIYOR

Emekli maaşı konusunda cimri davranan iktidar, kamuda tasarruf çağrılarına kulaklarını tıkıyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, açlık sınırının 32 bin 792 liraya, yoksulluk sınırının ise 106 bin 816 liraya yükseldiğine dikkat çekerek, “Ancak tek yükselen açlık ve yoksulluk sınırı olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korumanın maliyeti de her ay daha fazla artıyor. Şubat ayında koruma bedeli 754 milyon 640 bin 910 lirayı buldu. Korumanın günlük bedeli 25 milyon 154 bin lira, saatlik bedeli 1 milyon 48 bin lira, dakikadaki bedeli ise 17 bin 468 lira oldu. Mart ayı rakamları ise henüz açıklanmadı” dedi.

DAKİKADA AÇLIK SINIRINI AŞIYOR

Dakikada harcanan tutarla, en düşük emekli aylığı alan vatandaşların bir ay geçinmeye çalıştığını belirten Başevirgen, “Koruma için iki dakikada harcanan 34 bin 936 lira açlık sınırını geçiyor. Türkiye’de 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı alıyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla güncellenen memur maaş katsayılarına göre, hisse oranına ve sigorta türüne bağlı olarak dul ve yetim maaşları ortalama 4 bin 900 lira ile 14 bin 700 lira arasında değişiyor. Yani en yüksekten dul ve yetim aylığı alan bir vatandaş bile cumhurbaşkanını dakikada korumanın bedeli kadar maaş alamıyor” diye konuştu.

TASARRUF SADECE DAR GELİRLİYE

Aylık koruma gideriyle 20 bin lira emekli maaşı alan yaklaşık 38 bin emeklinin maaşının, en yüksek dul ve yetim aylığı olan 14 bin 700 lira alan 51 bin 336 dul ve yetim maaşının karşılanabileceğini belirten Bekir Başevirgen, “Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı “tasarruf” çağrısı ise yalnızca dar gelirli vatandaşımız için geçerli. Kilo ile değil, tane ile sebze meyve, gramla peynir, kıyma alarak karnını doyurmaya çalışan vatandaş, vergileriyle de şatafatından ve itibarından ödün vermeyen iktidarı beslemeye devam ediyor. Bu durum sürdürülemez” ifadelerini kullandı.