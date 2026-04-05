Vatandaş, her gün yeni bir zamla uyanıyor. Emekli, asgari ücretli ve memurun kemerinde sıkacak delik kalmadı. Sebze meyvedeki artışların mutfaktaki yangını büyütmesinin ardından, enerjide dev zam dün itibariyle uygulamaya girdi.

7+1 MALİKANEYE DESTEK YOK

Elektrikten sonra doğal gazda devlet desteğinin daraltıldığı “Kademeli Fiyat Uygulaması” resmen yürürlüğe girdi. EPDK, elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı. Enerji Bakanlığı kaynakları, Türkiye’de doğal gaz ve elektrikte devletin büyük bir desteği olduğunu belirterek, “Devlet, 7+1 bir malikânenin doğal gazını neden desteklesin. Devletin, enerji desteklerini ekonomik olarak doğru kesimlere yapması büyük önem taşıyor” dedi.

ÇOK TÜKETENE YÜZDE 132 ZAM

BOTAŞ’ın dünden geçerli olmak üzere eski/yeni fiyatlar ve artış oranları her 1000 metreküp için şöyle: Konut tarifesi kademe-1: Mart ayında 7 bin 772 TL olan fiyat, yüzde 37 artışla 10 bin 625 TL’ye yükseldi. Konut tarifesi kademe-2: Konutların tümü, mart ayında 7 bin 772 TL’den doğal gaz tüketiyordu. Bu fiyat, kademe-2 için yüzde 132 oranında artırılarak 18 bin TL’ye çıktı. Kademe-2’de yer alan konut abonelerinin faturaları katlanacak.

EKMEK ÜRETİCİSİNİN FATURASI SABİT

BOTAŞ, ekmek üreticilerine verilen doğal gaz fiyatına zam yapmadı, ama maliyetlerdeki artıştan iflas noktasına gelen sanayicinin tarife fiyatını artırdı. Ekmek üreticisi için tarife her 1000 metreküp için 10 bin 396 TL’de sabit tutuldu. Sanayi tarifesi: Mart ayında 15 bin TL olan fiyat, yüzde 20 artışla 18 bin TL’ye yükseldi. Elektrik santralları tarifesi: Mart ayında 15 bin TL olan fiyat, yüzde 20 artışla 18 bin TL’ye çıktı.