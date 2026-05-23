Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İstinafın, CHP’nin 38’inci kurultayını iptal etmesinin ardından direniş kararı alan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında partinin geleceğine yönelik adeta satranç masası kuruldu.

++++++++++++++++++++++

TEBLİGAT PAZARTESİ GÜNÜ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde tebliğ etti. CHP’ye ise tebligat yapılamadığı için işlem pazartesi gününe kaldı. Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı gazeteci Atakan Sönmez oldu. Sönmez, ilk açıklamasında “Bundan sonraki süreç suhuletle, sakinlikle, olgunlukla tam da Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde işleyecektir. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz" dedi.

AVUKATLAR AZLEDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin kurultay davasına ilişkin 'mutlak butlan' kararına itiraz eden ancak ret cevabı alan CHP, dün sabah da temyiz incelemesi için Yargıtay'a başvurdu. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk hamlesi kurultay davasında CHP’yi temsil eden 3 avukatın azledilmesi oldu. Avukatlar; Çağlar Çağlayan, Mehmet Keysan ve Hazar Kardaş görevden azledildi. Daha sonra Kılıçdaroğlu’nun avukatları Yargıtay’a verilen başvuruyu geri çekti. Bu gelişme sonrası bu sefer Özgür Özel adına Yargıtay'a temyiz başvurusu yapıldı.

STRATEJİLER BELİRLENİYOR

Parti Genel Merkezi’ni kurmaylarıyla birlikte terk etmeyen Özgür Özel, yeni stratejiler üzerine çalışma yürüttü, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel’in bugün de CHP Parti Meclisi’ni toplayacağı duyuruldu. Toplantı basına kapalı yapılacak. Parti Genel Merkezi’ne siyasi parti temsilcilerinin destek ziyaretleri de aralıksız sürdü. Kılıçdaroğlu’na da ziyaretçi akını oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmelerini özellikle telefondan gerçekleştirdiği, parti yönetimine yeni görevlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

+++++++++++++++++++++

GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALMAYAN HİÇBİR SİYASİYİ MUHATAP ALMAM

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, “Yapılan bütün bu uygulamaların sadece CHP'ye değil demokrasiye ve bütün partilere yapılmış darbe girişimi olduğu kanaatini taşıyorum. Neresinden bakarsanız bakınız bu garabettir" dedi. Dervişoğlu, gazetecilerin "Kemal Kılıçdaroğlu sizinle görüşmek isterse kabul eder misiniz?" sorusuna "Gücünü milletten almayan hiçbir siyasiyi muhatap almam" diye cevap verdi.

Özel de Kılıçdaroğlu'nun kendisini aramasına ilişkin, “Kılıçdaroğlu'nun beni aradığı ifade edilmişti, o yoğun program içerisinde belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanının beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı ama ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki kendisi ile bir telefon görüşmesi yaparız” dedi.

++++++++++++++++++++++++++++++++

MUHALEFETTEN “SİYASET YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR” TEPKİSİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yaşananlar, aynı zamanda anayasal bir organ, yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkilerine karşı da bir darbe girişimidir. Dileğimiz hızlı bir şekilde Türkiye'nin seçime götürülmesidir.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Siyasi partileri kimlerin yöneteceği mahkeme kararlarıyla değil; üyelerin, delegelerin ve seçmenin iradesiyle belirlenir. Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının işleyiş süreci ve zamanlaması açısından hukuki bir sonuçtan çok siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Hukuk, siyasi alanı yeniden düzenlemenin ve muhalefeti şekillendirmenin aparatı haline getirilemez.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Partilerin geleceğine ‘mahkeme salonlarında’ değil ‘millet iradesiyle’ sandıkta karar verilir. Söz de karar da mühür de milletindir.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bu karar Türk demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise verilen kararla YSK’nın ve sandığın yok sayıldığını savundu.

Ağıralioğlu: Verilen bu mutlak butlan kararıyla Yüksek Seçim Kurulu, sandık; dolayısıyla demokrasi yok sayılmıştır.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Mutlak butlanı da iktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi de siyaseten tanımayacağız.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: CHP’ye yönelik bu karar, siyasete, demokrasiye fitne ve kaos sokmuştur.