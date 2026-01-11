Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

KADERİNE TERK EDİLEN EMEKLİ UMUT ARIYOR

Biz hiç böylesine çaresiz kalmadık. Artık tek öğün yemek yiyebiliyoruz. Çaya 30 lira verebilecek güçte değiliz. İlaca her ay 300 lira nasıl ayırabiliriz. Tuvaleti dışarda, tek göz odadayız. Soğukta battaniye altında titriyoruz. Otogarda sabahlamak zorundayız. Desteklerle ancak ayakta kalıyoruz



HER YERDE EYLEM VAR

Türkiye’nin her yanında emekliler, CHP’nin Meclis’i terk etmeme eylemine destek için sokaklarda. Birleşik Emekliler Sendikası, iktidarın en düşük emekli aylığını 20 bin lira yapmasın diğer SGK ile BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını ise yüzde 12,9 artırmasına tepki için Türkiye genelinde süresiz oturma eylemi başlattı. Kartal Meydanı'nda emekliler “Yine iktidarın ‘cambaza bak’ oyunu yaşanıyor. İktidar aslında en düşük emekli aylığının altında kalanlara Hazine yardımı vermiyor, çalışırken yüksek prim ödeyip en düşük emekli aylığının üzerinde aylık alan emekliden TÜİK verileri marifeti ile kesip düşük maaş alanlara yansıtıyor. Nihai hedef ise, orta vadeli programda bütün emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemek” açıklaması yaptı.

SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de Kadıköy’de oturma eylemi yapıyor. Emekli Mustafa Tekiz , “Emekliler çocuklarının yardımlarıyla yaşıyor. Bir aile dayanışması olmazsa emekliler sokağa çıkamazlar. Bir sürü kronik rahatsızlıkları var emeklilerin. Doktora gidip ilaç aldığında ayda 300-350 lira para. Şimdi ilaçlara da zam geldi. Bir çay 30-60 lira” dedi. Emekli kimya öğretmeni Hüseyin Yıldız ise “Birçok emekli eşleri ölmüş, üç dört kişi birleşip gecekondu semtinde ev tutuyor. Tuvaleti banyosu dışarıda. Isınamıyorlar. Battaniye altında yaşıyorlar. Sokağa çıkamıyorlar. Biz artık öğün atlıyoruz. Birçok arkadaşım tek öğüne düştü. En ucuz, en düşük kalitede mal alıyoruz. On market geziyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka emekli de “Emeklinin kaderi bekar odalarında, otogarlarda kalmak oldu. Böyle hayat geçer mi?” ifadelerini kullandı.