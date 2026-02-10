Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İSTİSMAR SANIĞINA TAHLİYE BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS

Meclis’te stajyer öğrencilere istismar davasında sanıklar ‘Deliller toplandı, kaçma şüphesi yok’ denilerek serbest bırakıldı. Kaçmak yerine kendileri savcılığa gitmiş muhalif belediye başkanları ise aylardır cezaevlerinde

ÇOCUĞUMUN CANINA KIYILIR KORKUSU

TBMM’deki stajyer öğrencilere yönelik "cinsel istismar" davasının ikinci duruşması, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mağdur D’nin annesi E.D. söz alarak “Bunlar dışarı çıkarsa canına bir şey gelmesinden korkuyorum. O yüzden elektronik kelepçe ya da uzaklaştırma talep ediyorum. İlla tecavüz etmeniz gerekmiyor. Belki de kızım söylemeseydi taciz daha ilerleyecekti. Belki de kızım bana erken söylediği için hayatını kurtardı” dedi. Sanıklar tahliyelerini, Savcılık tutukluluklarının devamını istedi. Mahkeme sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı nedeniyle, 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Sonraki duruşma 15 Mayıs’a ertelendi.

NEDEN FARKLI HUKUK İŞLİYOR?

Duruşma sonrası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Ankara Adliyesi önünde Ankara Kadın Platformu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gökçe Gökçen, hakimin kararını açıklarken, "Dosyada deliller toplandı. Başka toplanacak delil yok. Ve kaçma şüphesine dair de herhangi bir bilgi yok" dediğini aktararak, "Peki, madem Türkiye’de tutukluluk ve tahliyeler bu koşulların oluşup oluşmamasına göre işliyor, diğer mahkemelerde, siyasi davalarda, bugün Silivri’de görülen davalarda ne yaşıyoruz acaba? Her nasılsa, iftiraya uğrayan siyasetçiler cezaevinde tutulurken, istismarcılar bugün ‘deliller toplandı’ denilerek serbest bırakılıyor" dedi.

AİLE BAKANLIĞI ORTADA YOK

Asu Kaya da "Bu ülkede çocuklar artık yalnızca sokakta değil, devletin en yüksek makamlarının bulunduğu binalarda da güvende değil” dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de seslenen Asu Kaya, "Stajyer diye gönderdiğiniz çocukları kimlere, nerelere emanet ettiğinizi denetliyor musunuz? Farkında mısınız, biliyor musunuz?” diye sordu. Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ise “Bakanlığın adında ‘aile’ var ama çocuklar söz konusu olduğunda maalesef Aile Bakanı ortalarda görünmüyor. Çocuklar istismara uğruyor, susuluyor. Kurumlar susuyor, bakan susuyor. Bu çocuklar Aile Bakanlığı’nın sorumluluğunda değil midir?” diyerek tepki gösterdi.