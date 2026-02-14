Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İşçi, emekli, memur derken sanayici de yıkıma uğradı!

İktidarın politikaları, sadece emekliyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi değil, sanayiciyi de iflas noktasına getirdi. Üretimin gerilediği, işsizliğin hızla arttığı sanayide birçok fabrika ya kapandı ya da Kuzey Afrika ülkelerine taşındı.

TEK KAZANAN RANTİYECİLER

Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in enflasyonla mücadele programı rantiye sınıfı hariç, toplumdaki emekçi ve üretici kesimi yere serdi. Sadece emekli, işçi, memur, tarım sektörü değil, sanayi de darboğazda. Üretim geriliyor, fabrikalar kapanıyor, sanayici destek ve teşviklerin daha yüksek, maliyetlerin düşük olduğu Mısır, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde fabrika açıyor. TÜİK’in rakamlarına göre, imalat sanayiinde üretim yıllık yüzde 2.7 gerilerken, sanayide ücretli çalışan sayısı da 2025’de yüzde 3.6 azaldı.

TEKSTLİDE 400 BİN İŞSİZ

Sanayide en büyük darbeyi yiyen; devletin teşvikleri azaltması, maliyetlerin yükselmesi, faizlerin bunaltması nedeniyle likidite sıkıntısına giren birçok firmanın iflas ettiği ve 400 bine yakın kişinin işsiz kaldığı tekstil ve giyim sektörü oldu. CHP’li Şeref Arpacı da, TBMM Gene-l Kurulu’nda "Tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşananlar artık bir alarm değil, bir yıkımdır. Sanayi çökertilirken, üretim tasfiye edilirken Meclis'in susma hakkı yoktur. Bu tablo ne küresel konjonktürle ne de geçici dalgalanmalarla açıklanabilir” dedi.

İSTİHDAMDA KALICI DÜŞÜŞ

Arpacı, şunları söyledi: Uzun süredir gelen veriler üretimin daraldığını, siparişlerin düştüğünü, istihdamın kalıcı bir biçimde azaldığını göstermektedir. Bu, yanlış ekonomi ve sanayi politikalarının doğrudan sonucudur. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşananlar artık bir alarm değil, bir yıkımdır. Denizli'de, Bursa'da, Gaziantep'te, İstanbul'da yüzlerce işletme kapanmış, yüzlerce firma ülkeyi terk etmiş, yüz binlerce emekçi işini kaybetmiştir. İktidarın elinde ise bir sanayi planı ve uluslararası pazarını koruma refleksi yoktur.