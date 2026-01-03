Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidar hayvancılığı ithalata teslim etti

Kaderine terk edilen besici, artan maliyetler karşısında kara günler geçirip, hayvancılığı bırakırken, canlı hayvan ithalatında dünya ikinciliğini kimseye bırakmayan iktidar, “İthalatı sürdüreceğiz” mesajı verdi

ÜRETİMİN ALTERNATİFİ DEĞİL

Desteksiz ortada bırakılan besici, yem fiyatlarındaki yükseliş, maliyetlerdeki artış nedeniyle zor günler geçirirken bir de şap hastalığından darbe yedi. Tarım Orman Bakanlığı’nın piyasadaki hayvan darlığına karşı 2026’da ilk icraatı ise hayvan ithalatı için talep toplama duyurusu oldu. İşletmelerden gelen talebe göre, hayvan ithalatı rakamlarını açıklayacak olan Bakanlık için CHP’li Erhan Adem “İthalat, üretimin alternatifi değildir. Hayvancılığı ayağa kaldırmanın yolu; üreticiyi desteklemekten, yerli hayvan varlığını artırmaktan, damızlığı korumaktan ve maliyetleri düşürmekten geçer” dedi.

ÇİFTÇİYİ EZEN BİR ANLAYIŞ

Adem, “Üretimi planlayamayan, hayvan varlığını koruyamayan, çiftçiyi maliyetler altında ezen bir anlayış, her krizi ithalatla örtmeye çalışıyor. Ne kadar ithalat yapılacağı ortada yok. Bakanlık susuyor, Et ve Süt Kurumu susuyor. Türkiye’de üretici bilmiyor, yetiştirici bilmiyor, kamuoyu bilmiyor. Ama Amerika biliyor. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’nin canlı hayvan ithalatında dünyada ikinci sırada olduğu, ihracatının ise sıfır olduğu belirtilerek 2026 yılında 450 bin baş sığır ithalatı ve 70 bin ton kırmızı et ithalatı yapılacağı ifade ediliyor” diye konuştu.

BU BİR AKIL TUTULMASIDIR

Durumun vahametini Adem, şu sözlerle anlattı: 2024’te ‘600 bin baş’ dediniz. 2025’te ‘520 bin baş’ dediniz. 2026’ya gelince sayı yok, şeffaflık yok, hesap yok. Çünkü artık bu ithalatın geçici değil, kalıcı bir bağımlılık haline geldiğini siz de biliyorsunuz. Yerli hayvancılığı güçlendirecek bir çaba yok. Damızlık hayvanı nasıl koruyacaksınız? Hayvan varlığındaki düşüşü nasıl durduracaksınız? Yem maliyetlerini nasıl düşüreceksiniz? Küçük üreticiyi bu sistemde nasıl tutacaksınız? Bu soruların hiçbirine yanıt veremeyen bir anlayışın, ithalatı ‘müjde’ gibi sunması tam bir akıl tutulmasıdır.