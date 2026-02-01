Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hortum meyve-sebzeyi vurdu, fiyatlar uçtu

Zirai don ve kuraklıktan sonra şimdi de çiftçiyi hortum, fırtına sel vurdu. Üretim bölgesi Akdeniz’de seralar yerle bir oldu. 10 yılın en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığını söyleyen Antalya Toptancı Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, “Bazı ürünlerin fiyatları yüzde 100 arttı” dedi

SERALARDAKİ HASAR BÜYÜK

Antalya’nın serik, Aksu, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde etkili olan sağanak, fırtına ve peş peşe oluşan hortumlar, tarım arazilerinde büyük hasara yol açtı. Seraların plastik örtülerini yırtan, su altında bırakan felaket sonrası ürünlerin zarar görmesi ile sebze-meyve fiyatlarında artış yaşandı.

FİYATLARA YETİŞİLMİYOR

Halde domatesin kilogram fiyatı 50 ila 83 liraya, 80 ila 140 lira arasında olan fasulyenin kilosu 100 ila 200 liraya, 30 ila 60 lira arasında olan biberin kilosu 80 ila 100 liraya, 40 ila 80 lira arasında olan kabağın kilosu 70 ila 110 liraya, 100 ila 180 lira arasında olan çileğin kilosu ise 100 ila 220 liraya yükseldiği görüldü.

BÜTÜN ALANLAR ETKİLENDİ

Antalya Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, 10 yılın en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığını söyledi. Akcan, "Muğla'dan Gazipaşa'ya kadar sahil şeridinde hortum, sel ve dolu her türlü afeti yaşadık. Bu afetler her yıl oluyordu ama bir bölgede oluyordu. Bu sefer bütün alanı etkiledi" dedi.