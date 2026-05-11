Asgari ücretli, memur, emekli, dar gelirli ‘ara zam’ talebi için eylem üstüne eylem yaparken ‘staj ve çıraklık mağdurları’ da ses yükselterek ‘adaletsizliğe son verilsin’ çağrıları yapıyor.

ONLAR BİFTEK PARTİSİ YAPIYOR

Asgari Ücret İnisiyatifi, Şirinevler’de “Asgari ücrete, tüm ücretlere, emekli aylıklarına yeniden zam” çağrısı yaptı. Yapılan eylemde yapılan ortak açıklamada, “Cumhurbaşkanı yardımcısı diyor ki; ‘biz işçimizi, emekçimizi Enflasyona ezdirmeyiz ama ara zam gündemimizde yok.’ Siz asgari ücrete zam açıkladığınızda, daha zammı açıklar açıklamaz asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Emekli aylıkları açlık sınırın yarısında kaldı. Onlar yatlarda, katlarda ejder meyveleri yiyebiliyorlar. Onlar biftek partileri düzenleyebiliyorlar. Ama bu ülkenin işçileri, emekçileri tenceresini kaynatamıyor” ifadelerine yer verildi.

EMEKLİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA

TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün de 2020 yılında 746 bin olan çalışan emekli sayısının bugün 2 milyon 130 bine ulaştığını duyurdu. Ergün, şunları kaydetti: “Yani 6 yılda yüzde 185,23’lük bir artış yaşanmıştır. Bu rakamlar, emeklilerimizin yaşadığı derin yoksulluğun ve geçim sıkıntısının resmi bir itirafıdır. Emeklilerimiz, ‘emekli’ unvanına rağmen çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Çünkü BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında erimiş, açlık sınırının bile altına düşmüştür. En düşük emekli maaşı, en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Ek ödeme oranları yüseltilmelidir.”

GENÇLER MAHRUM BIRAKILIYOR

“SİGORTA başlangıcı” adaletsizliğine karşı seslerini yükselten staj ve çıraklık sigortası mağdurları da Ankara Ulus Meydanı’nda buluşarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. Ankara Staj Mağdurları Derneği Başkanı Ömer Faruk Karaoğlu, “Yurt dışında staj yapan bir Türk vatandaşı staj başlangıcını Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak saydırabilirken, kendi vatanında çalışan gençler bu haktan mahrum bırakılmaktadır. TÜİK verilerinde işsizlik oranını düşük göstermek için ‘çalışan’ kategorisine dahil edilen stajyer ve çıraklar, iş özlük haklarına gelince ‘öğrenci’ denilerek görmezden gelinmektedir” dedi.