Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yaşanan krizden çıkabilmek için bankaların kapısına dayanan vatandaş, daha büyük bir krizin içine düştü. yılın ilk 50 gününde 1,5 milyon kişi icralık oldu. 982 araç, bin 94 daire icradan satışa çıkarıldı.

BORÇLAR GİDEREK KATLANIYOR

Ekonomik krizin boyutları giderek büyüyor. Zor durumdan kurtulmak için çare arayan vatandaş, borçlanma yoluna gidiyor. Bu da durumu evlerini, arabalarını kaybetme noktasına kadar götürüyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın bankalara olan toplam borcunun 6 trilyon 315 milyar lirayı aştığını, sadece bir buçuk ayda borçların 242 milyar lira arttığını, 2025’te vatandaşın ödediği faizin 1,2 trilyon liraya ulaştığını, 4,2 milyon kişinin takibe düştüğünü ve icra dosyalarının 24,3 milyona çıktığını söyledi.

ORTALAMA KREDİ 136 BİN TL

Gürer, “2026’nın ilk 50 gününde 1,5 milyon kişi icralık oldu. İcra dairelerine dakikada 21 yeni icra dosyası geliyor, 21 vatandaş icralık oluyor. Vatandaşın borç dağı 40 günde 243 milyar TL daha büyüdü. Bireysel kredi kullanan kişi sayısı 43,6 milyon kişiye ulaştı. Ortalama kredi bakiyesi ise 136 bin TL. Bu her kredi kullanan vatandaşın sırtında ortalama 136 bin liralık borç var demektir. Asgari ücretle geçinmeye çalışan

bir yurttaş için bu rakam, yıllık gelirinin önemli bir kısmına denk gelmektedir” ifadelerini kullandı.

EVLER, ARABALAR KAYBEDİLİYOR

Durumun vahametine dikkat çeken Gürer, şunları kaydetti: 2025 yılında 2 milyon 114 bin 107 kişi bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemediği için takibe alındı. Bir yılda takibe düşen kişi sayısında yaklaşık 254 bin kişilik, derdest dosya sayısında da 1 milyon 737 bin dosya artışı yaşandı. Bu dosyaların her biri bir aile demektir, bir esnaf demektir, bir işçi demektir. 1 Şubat 2026 itibarıyla icra daireleri tarafından 982 araç, bin 94 daire satışa çıkarıldı. İnsanlar arabasını, evini kaybetme noktasına gelmiş durumda.