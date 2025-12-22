Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hedeflenen enflasyona göre asgari ücret açlıktır

DİSK, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret belirlenirken; işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması için, gelirde, vergide adalet için yürüyoruz” dedi

MİLYONLARIN TALEBİNİ TAŞIYORUZ

2026 yılı için asgari ücret pazarlıkları sürerken DİSK, “Gelirde, vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret” talebiyle İstanbul Kartal’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Burada açıklamalarda bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu yürüyüş, sadece İstanbul'dan Ankara'ya attığımız adımlar değil; bu yürüyüş milyonların sesini, soluğunu, milyonların talebini Ankara’ya taşıma yürüyüşüdür. Asgari ücret belirlenirken; işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olması için, bir evde iki kişi çalıştığında en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi için yürüyoruz. Gelirde, vergide adalet için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

EMEKÇİ AÇLIĞA MAHKÛM EDİLİYOR

Çerkezoğlu, “Türkiye'de emekliler, asgari ücrete bile hasret duruma bırakıldı. 16 bin liralarla yaşamaya çalışan milyonlarca emekli var bu ülkede. Asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu; alım gücü olarak ise 6 bin liradan daha fazla değer kaybettiği bir dönemde, dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması olan açlık sınırı 30 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 90 bin lirayı geçti. Böylesi bir dönemde, 2026 asgari ücreti konuşulurken, hiçbir zaman tutmayan o hedeflenen enflasyon üzerinden, yani yüzde 20-25’lik bir artışın öngörüldüğünü görüyoruz. Bu milyonları açlığa, yoksulluğa mahkûm etmek demektir” diye konuştu.

İNSANCA YAŞAM TALEP EDİYORUZ

İktidarın ücret politikasından vergiye kadar her türlü attığı adımda hedefin, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak olduğuna vurgu yapan Çerkezoğlu şunları söyledi: Yüz yıllık Cumhuriyet tarihinin gelir dağılımı adaletsizliğinde en kötü dönemini yaşıyoruz. Bugün hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer, bu ülkenin 85 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınları, gençleri, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeter de artar bile. Yeter ki adaletli bölüşelim. Bunun mücadelesi için, kaşıkla verilenin kepçeyle değil, kazanla geri alındığı bu süreçte; adaletli bir vergi sistemi için yürüyoruz.

Yürüyüş sırasında “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Asgari yaşamak istemiyoruz”, “Saray’a değil emekçiye bütçe” sloganları atıldı.