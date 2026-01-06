Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hayali rakamlarla emekli yine tuş edildi

TÜİK performansını ortaya koyarak, enflasyonu aşağı çekti. Böylece yüzde 12,19 enflasyon farkıyla en düşük emekli aylığı açlık sınırının 11 bin lira altında kaldı ve sofradan bir lokma daha gitti

ENAG’LA FARK AÇILDIKÇA AÇILDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık enflasyonunu %0,89, 2025 enflasyonunu ise %30,89 olarak açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bunları sırasıyla %2,11 ve %56,14 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası da kentteki enflasyonu Aralık için %1,23, 2025 için de %37,68 olarak ölçmüştü. Yine piyasayla uyuşmayan rakamlar açıklayan TÜİK’in verileriyle SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

En düşük emekli maaşı 18 bin 937 lira olacak. Ancak bunun uygulanması için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerekecek. TÜRK-İŞ’in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, en düşük emekli aylığı zamlı haliyle 30 bin 143 liralık açlık sınırının yaklaşık 11 bin lira altında kalarak, emeklilerin yaşam savaşında bir darbe daha almasına neden oldu. En düşük memur emekli aylığı da toplu sözleşme gereği seyyanen bin lira zammın da eklenmesiyle 27 bin 887 lira olacak.

SOFRADAKİ LOKMA AZALIYOR

CHP’li Gülcan Kış, “Kiralar yaklaşık yüzde 35, gıda fiyatları yüzde 150, elektrik yüzde 97, temel kişisel hizmetler yüzde 60 oranında arttı. Emekliye bu maaş geçim değil açıkça yoksulluğa mahkûmiyettir” dedi. CHP’li Burhanettin Bulut da "Memura, emekliye üç kuruş fazla vermemek için zamları 1 Ocak tarihine öteleyen iktidar, TÜİK’in gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayan verileriyle vatandaşın cebine adeta el atmış, milyonların sofrasından bir lokmayı daha eksiltmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

BU BİR ÖLÜM HARÇLIĞIDIR

DEV Emekli-Sen üyesi emekliler, TÜİK İstanbul Temsilciliği önünde eylem yaptı. Eylemde emeklinin tabutu taşındı, “Emekliler için verilen 18 bin 900 lira bir aylık değil, bir ölüm harçlığıdır” denildi. Ortak açıklamada şunlara yer verildi: Artık bıçak kemiği delip geçmiştir. Karşımızdaki tablo, basit bir 'geçim sıkıntısı' değil, planlı ve programlı bir 'sosyal cinayet' girişimidir. Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları, enflasyonu düşürmek adı altında talebi kısmayı, yani halkın alım gücünü yok etmeyi hedeflemektedir.

ASKIDA EKMEĞE, ASKIDA ELBİSEYE MUHTAÇ EDİLDİK

Türkiye’nin dört bir yanında emekliler kendilerine layık görülen düşük zamma tepki gösterdi.

Osmaniye:

Bir emekli: Emekli bunların hesabında yok. Emeklinin işi çok zor. Bu emeklinin de bu hükümete bu şekilde oy vermesi mümkün değil.

Artvin:

Atakan Şahin: Gerçek enflasyon mahallede, pazarda. İnsanlar artık sadece evine ekmek götürmeyi düşünüyor. Açlık ve yoksulluk bu memlekette gerçek ama rakamlarla gizleniyor.

Yozgat:

Abbas Ayna; Çocuğuma pantolon alacağım, gideyim bir pantolon alayım dedim 700 lira. Bir tuvalet kağıdı alayım dedim 185 lira. Ben nasıl geçineceğim? 6-7 tane ekmek yiyoruz. Ben kirada oturuyorum. Doğal gazıydı, elektriğiydi, suyuydu. Yani dert bir değil, elvan elvan efendim.

Konya:

Bir emekli: Tayyip baba sağ olsun. Bu zamana kadar o kadar oy verdik. Yazıklar olsun.

Edirne:

Hafize Belge: 20 bin lira bile olmadı maaşımız. Kirada oturuyoruz. Kiramızı bile karşılayamıyoruz, zamlarla birlikte. Hayalim vardı; tatile gitmek ama maalesef şehir dışına bile çıkamıyoruz" ifadesini kullandı.

Diyarbakır:

Murteza Aydeniz: Şu anki muktedirlerimiz bizi sadece askıda ekmeğe değil, askıda elbiselere bile muhtaç duruma düşürdü. Biz artık askıda bize uyacak ayakkabı, elbise, gömlek arıyoruz. Halimiz içler acısı.

İzmir:

Ali Gürkahraman: Markete gidiyoruz sırtımızı dönüp çıkıyoruz. Maaşı bankamatikten çekemiyoruz. Bankada duruyor, hepsi kredi kartlarına gidiyor. Elimize geçmiyor.