Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, petrolün varil fiyatının bir haftada 93 dolara tırmanması, akaryakıta gelen son zamlar. Gıda fiyatları daha pazara ulaşmadan hâlde bile 2 katına çıktı

SAVAŞIN FİYATLARA ETKİSİ

​ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması petrolün varilini uluslararası piyasalarda 93 dolara yükseltmesi, iç piyasada da benzin ve motorine art arda eşel mobil sistemiyle gelen zamlar, hâlde bile sebze meyve fiyatlarını adeta ikiye katladı.

​HÂL ESNAFI DERTLİ

​OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde hâl esnafı dertli. “Ürünlerin hepsine zam geldi. Patlıcan 170 lira, salatalık 100 lira, biber 100 lira. Akaryakıta gelen zamlar, sebze-meyve fiyatlarını adeta ikiye katladı. Böyle olunca, millet evine bir şey alamayacak duruma geldi” diye konuştu.

BU GİDİŞAT İYİ DEĞİL

​BAŞKA bir vatandaş da “Mazot zammı çiftçinin ölümü demek. Mazot şimdi 64 lira, 100 lira da olsa bu ekonomi yine düzelmez. ‘Gabar dağında petrol çıktı’ diyorlar, niye zam yapılıyor o zaman? Savaşla bizim ne alakamız var? Bu gidişat iyi değil. Adam ne yapsın üstüne mecbur koyacak” dedi.