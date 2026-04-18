Vatandaş, gençleri şiddete yönelten en önemli unsuru mutsuzluk olarak görüyor. Her 10 kişiden 7’si devletin suçla mücadelesini yetersiz bulurken, her 2 kişiden biri yaşadığı yeri güvensiz olarak nitelendiriyor.

++++++++++++++++++++++++

SUÇA EĞİLİM ARTIYOR

Türkiye okul katliamlarıyla sarsıldı. Ebeveynler çocuklarını okula göndermeye korkuyor. Gündemar Araştırma, olaylardan önce 60 ilde yaptığı çalışma milletin zaten kendini güvende hissetmediğini, gençlerin giderek suça eğilimin arttığını düşündüklerini ortaya koydu. Katılımcılara, “Size göre gençleri suça iten en önemli neden hangisidir?” sorusu yöneltildiğinde yüzde 33’ü gençleri suça iten en önemli nedenin işsizlik ve ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. Bunu yüzde 27 ile aile ve sosyal çevre, yüzde 17 ile madde kullanımı, yüzde 11 ile denetim ve yaptırım eksikliği takip etti.

GENÇLER ŞİDDETE MEYİLLİ

Araştırmada katılımcılara “Türkiye’de gençlerin geleceğe umutla baktığı görüşüne katılıyormusunuz?” sorusu da yöneltildi. Yüzde 77 buna katılmadığını belirtti. Bir diğer soruda katılımcılara “Size göre gençlerde artan umutsuzluk, ileride en çok hangi soruna yol açabilir?” sorusu yöneltildi. Buna katılımcıların yüzde 59’u, gençlerdeki motivasyon kaybının doğrudan suç ve şiddetin artmasına yol açacağı uyarısında bulundu. “Gençler arasında suç ve şiddet eğiliminin son dönemde nasıl değiştiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 92’si ‘arttı’ yanıtını verdi.

CEZALAR YETERSİZ KALIYOR

Ankette katılımcılara, “Yaşadığınız yerde kendinizi ne kadar güvende hissediyorsunuz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 51’i yaşadığı yerde kendisini güvende hissettiğini söylerken, yüzde 49’u güvende hissetmediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 79’u suç olaylarının arttığını belirtirken, yüzde 15’i değişmediğini, yalnızca yüzde 5’i azaldığını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 85’i suç işleyenlerin yeterince cezalandırılmadığı görüşünde. Buna karşılık yalnızca yüzde 14’lük bir kesim yeterince cezalandırıldıklarına inanıyor.