Mutfağındaki yangın bir türlü sönmeyen, barınma sorununu aşamayan, faturalara bir türlü yetişemeyen

emekliler, “Bizim gündemimiz ‘geçim’, yapılan siyasi operasyonlarla bunu değiştiremezsiniz” diyor.

AĞZIMIZDA DİŞİMİZ KALMADI

Birleşik Emekliler Sendikası, Kartal’da temmuz ayında maaşlara yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığının faturasını en ağır şekilde ödeyen emekliler olmuştur. Emeklinin mutfağında yangın var. Gıdaya gücümüz yetmediği için beslenemiyoruz. Kiraya yetişemiyoruz. Kiralar emekli maaşından yüksek. Emekli barınamıyor, aldığı maaş huzurevi ücretini dahi karşılamamaktadır. Elektrik, doğalgaz faturalarına

da yetişemiyoruz. Bu iktidara emekliler diş sıka sıka, ağzında diş kalmadı. O dişlerimizi yaptırmaya da bütçemiz, gücümüz yetmiyor” denildi.

YAŞ GEÇİNCE İŞ DE VERİLMİYOR

“Emekli, ilerleyen yaşına rağmen ikinci bir iş yapmak zorunda bırakıldı. Ancak yaşından kaynaklı olarak da kimse iş vermiyor” diyen Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül de siyasi operasyonlara dikkat çekerek, "Emeklinin yoksulluğunu gideremedikleri için sığındıkları şey ülkenin gündemini değiştirmek. Ama ne yaparsanız yapın, emeklinin gündemi geçim. Bu iktidar gelmeden önce emekli asgari ücretin yüzde 40 fazlasını alıyordu. Bugün asgari ücretin yüzde 40 altına geriledi. Hiç zam yapmayıp alım gücümüz korunmuş olsaydı, asgari ücretin yüzde 40 fazlasını alıyor olsaydık şu anki en düşük emekli maaşı 39 bin 200 lira olacaktı” dedi.

YOKSULLUK REVA GÖRÜLÜYOR

Devrimci Emekliler Sendikası Samsun ve Atakum şubeleri de "Emeklilere reva görülen yoksulluk zincirini kıracağız" yürüyüşü düzenledi. Sendikanın Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, 2026 yılı enflasyon hedeflerinin ilk altı ay dolmadan aşıldığını belirterek, temmuz ayında tüm emekli aylıklarına yüzde 50

zam yapılmasını talep etti. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini isteyen Kutlu, intibak yasasının çıkarılması, seyyanen zammın emeklilere yansıtılması, bayram ikramiyelerinin

artırılması ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılması çağrısında bulundu. Kutlu, "Bu taleplerimizden asla

vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.