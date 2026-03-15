CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, icra ve iflas oranındaki artışa dair Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tanrıkulu, UYAP

verilerine göre Türkiye genelinde toplam icra ve iflas dosyası sayısının 24 milyonu aştığını, günlük ortalama 26 bin 500 yeni icra dosyasının açıldığını kaydetti

YOKSULLUĞUN BOYUTLARI

“İcra takiplerinin önemli bir bölümünün lüks tüketimden değil; kira, elektrik, su, doğal gaz, kredi kartı ve temel ihtiyaç harcamalarından kaynaklandığı yönündeki tespitler, Türkiye’de derin yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir” diyen CHP Milletvekili Tanrıkulu, Gürlek’e şu soruları yöneltti: Türkiye genelinde, UYAP verilerine göre 2026 itibarıyla toplam icra ve iflas dosyası sayısı kaçtır? 2026 yılı itibarıyla günlük ortalama açılan yeni icra dosyası sayısı kaçtır? Bu sayı son 5 yıl için yıllara göre ne kadardır?

YILLARA GÖRE SAYISI KAÇTIR?

Tanrıkulu TBMM’ye verdiği önergede “Türkiye genelinde son 5 yıl içinde açılan icra dosyalarının kaçı; kredi kartı borçlarından, tüketici kredilerinden, kira borçlarından, elektrik, su, doğal gaz gibi borçlardan kaynaklanmaktadır? Türkiye genelinde muhtarlıklara gönderilen icra tebligatlarının yıllara göre sayısı kaçtır? Bu tebligatların toplam tebligatlar içindeki oranı nedir? Muhtarlıklara yapılan icra tebligatlarının artış nedenlerine ilişkin yapılmış herhangi bir analiz veya çalışma bulun-

makta mıdır?” sorularını yöneltti.

YASAL DÜZENLEME VAR MI ?

“Muhtarlıklara yapılan icra tebligatlarının artış nedenlerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış herhangi bir analiz veya çalışma bulunmakta mıdır”diyen CHP’li Tanrıkulu önergede ayrıca şunları sordu: Türkiye genelinde icra takibine konu olan gerçek kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçının hakkında birden fazla icra dosyası bulunmaktadır? İcra dosyası bulunan yurttaşların sosyo-ekonomik durumlarına ilişkin araştırma mevcut mudur? Yurttaşların borç sarmalından çıkarılması için bir ya-

sal veya idari düzenleme var mıdır?”