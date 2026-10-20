Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BM Gıda ve Tarım Örgütü, savaşlar başta olmak üzere küresel krizler ve hava şartları nedeniyle gıda fiyatlarında yükselişin kaçınılmaz olduğunu duyururken, Türkiye de riskli ülkeler arasında sayılıyor.

ASGARİ ÜCRETİ VEREN PAZARA ÇIKIP ALIŞVERİŞ YAPSIN

Ankara’da pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar, artan maliyetler ve geçim sıkıntısından şikâyet etti. Pazara alışverişe gelen Türkan Bayrak, “Dört kişiyiz evde, iki kişi çalışıyoruz. Çocuklarımı Allah’a emanet edip çıkıyorum. Ama evin pazarını yapamıyoruz. 20 bin lirayı kiraya veriyorsun. Evin faturaları, evin geçimini nasıl, neyle yapıyorsun? Asgari ücreti ayarlayan kişi pazara çıkıp kendi alışverişi yapsa bizim ne demek istediğimizi gayet net anlayacaklar” diye dert yandı. Pazarda mandalina satan Çağrı Karaoğlu da “İnsanların aldığı paralar, insanların kazandığı paralar geçimlerini sağlamaya yetmiyor. Vatandaş da kan ağlıyor, çiftçi de. 4 kilo mandalina satarsam bir litre mazot ancak alabiliyorum. Böylesine kötü bir durumdayız” dedi. Meyve satan Ahmet Ünal ise “İşler bozuk. Alıcı yok. Satıcı var. Millette para yok. Para olmayınca bu hayat böyle işte, bir şey satamıyorsun. Vatandaşın hali perişan. Kalırsa da çürütüp atacağız” diye konuştu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜKSELİŞTE

Hem küresel hem de Türkiye’de gıda fiyatları alarm veriyor. Uluslararası raporlar büyük bir krizin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. TÜİK verilerine göre, tarımda üretici fiyatları, Ağustos 2026’da aylık yüzde 3,41, yıllık yüzde 30,28 arttı. Uzmanlar, küresel piyasalardaki yükseliş, ithal girdilere bağımlı tarımsal üretim yapısı nedeniyle Türkiye açısından bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor. Buğday, mısır, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışın tedarik maliyetlerini etkileme potansiyeli bulunuyor.

2027 BOYUNCA DEVAM EDECEK

Bununla birlikte, uluslararası fiyat artışlarının iç piyasaya geçişinde yurt içi hasat koşulları, döviz kuru, mevcut stoklar ve dış ticaret politikaları belirleyici rol oynuyor. İran savaşı, Karadeniz’deki tahıl sevkiyatlarının aksaması ve El Niño kaynaklı kuraklık ve olumsuz hava şartları da dünya genelinde yeni bir gıda enflasyonu dalgasını tetikliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), fiyat baskılarının yıl sonunda daha da güçlenerek 2027 boyunca devam edebileceği uyarısında bulundu.

AVRUPA’DA HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Buğday fiyatları 2026’da yüzde 30’dan fazla artarken, bunu pirinç ve diğer tarım ürünlerinin izlediği belirtilirken, yükselen enerji ve gübre maliyetlerinin özellikle düşük gelirli ülkeleri tehdit ettiği vurgulanıyor. Savaşların neden olduğu lojistik sorunlar, enerji maliyetlerindeki artış tarımsal üretim ile uluslararası gıda ticareti üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturuyor. Gıdaya erişimin giderek zorlaşması Avrupa’nın bir çok ülkesinde de halkı sokaklara döktü, protestolara neden oldu.