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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Meyve ve sebze fiyatlarında mevsimsel düşüş bile gıda fiyatlarını aşağı çekmeye yetmedi. Et, balık, yağ ve işlenmiş gıda fiyatları bir ayda yüzde 4,4 oranında yükseldi. Maaşlar yerinde saydı ama gıda fiyatları bir yılda yüzde 56,7 fırladı.

75 AYDIR ARALIKSIZ YÜKSELİYOR

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasına göre, gıda fiyatları 75 aydır aralıksız olarak bir

önceki aya göre artıyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki mevsimlik düşüşlere rağmen et ve yağ gibi gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle ağustosta da temel gıda maddeleri cep yakmayı sürdürdü. Haziranda yüzde 1,9, temmuzda yüzde 1,6 oranında artan gıda fiyatlarında ağustos ayında da yüzde 0,5 oranında artış yaşandı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde yüzde 37,7 ve son bir yıllık dönemde ise yüzde 56,7 oranında artış gerçekleşti.

MEYVE VE SEBZE GERİLEDİ

Ağustosta aylık gıda fiyatlarındaki artışta et-balık, yağ ve işlenmiş gıda fiyatları belirleyici oldu. Bu gruptaki ürünler bir ayda yüzde 4,4 oranında yükseldi. Margarin ve sıvı yağ harcamaları ise yüzde 3,3 oranında arttı. Meyve fiyatlarının yüzde 4,7 oranında gerilediği ağustosta sebze fiyatlarında ise ortalama yüzde 4,2 oranında gerileme kaydedildi. Bakliyat fiyatlarının değişmediği ağustos ayında salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan işlenmiş gıdada fiyatlar yüzde 3,8 oranında yükseldi.

ALIM GÜCÜ YÜZDE 39 ERİDİ

Son bir yıllık dönemde ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 47,7, et balık fiyatları yüzde 45,1, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 34,4, yağ fiyatları yüzde 30,5 oranında zamlandı. Meyve fiyatları yüzde 67,4, sebze fiyatları ise yüzde 153,6 oranında arttı. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 51,2, diğer gıda fiyatları ise yüzde 41,3 oranında artış gösterdi. Gelirlerindeki artış gıda fiyatlarındaki

artışı bile karşılamaya yetmeyen ücretlilerin alım gücü gıda fiyatları karşısında reel olarak yüzde 39 oranında eridi.