GIDA FİYATLARI ŞİMDİDEN MAAŞ ZAMLARINI ERİTTİ!

68 aydır gıda fiyatları sürekli yükseliyor. İktidarın emekliye yüzde 12,19, asgari ücrete ise yüzde 27’lik zammı uygun gördüğü ortamda, gıda fiyatları sadece bir ayda yüzde 7,2 arttı

12 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 52,9

Gıda fiyatları yeni yılda da doludizgin yükseliyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR’ın “Halkın Enflasyonu” araştırmasının ocak ayı verilerine göre, bir ayda yüzde 7,2 oranında artan gıda fiyatlarında, geçen yılın ocak ayına göre artış ise yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama artış ise yüzde 52,9 oldu. Gıda fiyatlarındaki aralıksız artış süresi de ocak ayıyla birlikte 68 aya çıktı. Ocak 2025’te bin liraya satın alınabilen bir gıda sepeti için vatandaşlar Ocak 2026’da ortalama bin 489 lira ödemek zorunda kaldılar.

FİYATLAR ALDI BAŞINI GİTTİ

Ekmek-pirinç-un-bulgur harcamaları ocakta özellikle pirinç fiyatları nedeniyle, önceki aya göre yüzde 2,2 artarken, et ve balık grubu harcamalarında yüzde 5,9 oranında artış oldu. Süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar yüzde 6,7 oranında arttı. Meyve fiyatlarının yüzde 9,7 oranında arttığı ocak ayında sebze fiyatlarında ise ortalama yüzde 24,8 oranında artış yaşandı. Bakliyat fiyatlarının önceki aya göre yüzde 15,3 oranında arttığı ocakta salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer gıda fiyatları yüzde 0,3 oranında yükseldi.

MİLLET SOFRASINDAN KISIYOR

Gıda fiyatları, Türkiye’nin, bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den başlayarak Ocak 2026’ya kadar yüzde bin 624 oranında arttı. Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında bin 724 lira ödedi. Kamu çalışanlarının ücretlerine yıl başında yapılan zammın neredeyse yüzde 40’ı, emeklilere yapılan zammın da yarısından fazlası, asgari ücrete yapılan zammın da yüzde 25’ten fazlası daha ilk ayda gıda fiyatları karşısında eridi. Vatandaş da bütçesini ayakta tutabilmek için gıdadan kısma yolunu seçerek, ekmeğini küçülttü.