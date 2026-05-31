38 bin liraya dayanan açlık sınırı, asgari ücretli ailenin sadece 22 günlük beslenmesini karşılıyor. 4 asgari ücret alan bir aile bile 113 bin 845 liraya ulaşan yoksulluk sınırını yenemiyor. Emeklinin durumu ise daha içler acısı.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 32,4

KAMU-İŞ Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın araştırmasına göre, gıda fiyatları mayısta yüzde 4,6 arttı. En çok tüketilen gıda maddelerinden oluşan bir sepet esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, gıdada enflasyon yılın ilk beş ayında yüzde 32,4'e ulaştı. Açlık sınırı da mayısta önceki aya göre bin 342 lira artarak 37 bin 655 liraya yükseldi. Son bir yılda açlık sınırındaki artış 11 bin 203 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 5 bin 25 lira artarak 113 bin 845 liraya çıktı. Açlık sınırı bu yılbaşında 28 bin 75 liraya çıkarılan asgari ücretin 9 bin 580 lira, 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının ise 17 bin 655 lira üzerine yükseldi.

AY SONUNU GETİREMİYORLAR

Asgari ücret mayısta dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise dörtte birini zor karşılıyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışarak haneye geçireceği gelir bile yoksulluk sınırının 5 bin 545 lira altında kaldı. Bu yıl başından itibaren 20 bin liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı ise 16 günlük beslenmeye bile yetmiyor, yoksulluk sınırının ise yüzde 17,6'sında kalıyor. Bu yılın ilk yarısı için aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 liraya yükselen en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yüzde 54'ünü, 67 bin 630 liraya yükselen ortalama memur maaşı ise yüzde 59'unu karşılıyor.