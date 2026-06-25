Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Birleşik Kamu-İş emekli ve memur maaşlarına zammı belirleyen yılın ilk 6 ayında gıda fiyatlarının yüzde 34,9 arttığını hesapladı. Ancak TÜİK’in bu dönem enflasyonu yüzde 17-18 civarında açıklaması bekleniyor.

AKŞAMLARI ÇÖP TOPLAYARAK YAŞAM SAVAŞI

Dar gelirli vatandaşın durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Mardin’de işsiz olduğunu ve ailesini geçindirebilmek için akşamları çöp topladığını anlatan Nihat Güzel, “Ben asgari ücretle bile çalışmıyorum, işsizim. Bir gün çalışıp, yirmi gün oturuyorum çünkü iş yok. Ev kirası olmuş 15 bin lira. Geçinmek inanın çok zorlaştı. Her şey o kadar pahalı ki millet gerçekten perişan. Sofraya istediğimizi alamıyoruz. Geçinebilmek için akşamları çöp topluyorum, satıp 500 lira kazanıyorum. 500 lira nedir ki? Bu milletin hali ne olacak? Sadece ben değil, herkes halinden şikayetçi” diye dert yandı. Bir başka vatandaş ise “Agari ücretle geçinemiyoruz.

Ekonomik krizden dolayı işverenler, işçilerini işten çıkarıyor. Bu nedenle insanlar çocuklarını okutamıyor, pazardaki fiyatlara yetişemiyoruz. Elektrik ve su faturaları almış başını gidiyor, 3-4 bin liradan aşağı fatura gelmiyor” dedi. Esnaf Necmettin Çelik ise “İşveren olarak eleman çalıştıramıyoruz, işçi bulmakta zorlanıyoruz çünkü verdikleri emeğe karşılık maaşı az buluyorlar. Ancak onların istediği maaş da bizi kurtarmıyor. Vergilerden, faturalardan ve kiralardan maalesef mağdur durumdayız” diye konuştu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 59,5

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hesapladığı gıda fiyatları endeksinin Haziran 2026 sonuçları açıklandı. Buna göre, temel ihtiyaç maddesi olan gıdada fiyatlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 oranında arttı. Artış emekli ve memur maaşlarını belirleyen ilk 6 ayda yüzde 34,9 oldu. Son bir yıllık dönemde ise yüzde 59,5 oranında yükseldi.

FİYATLAR SÜREKLİ ARTIYOR

Gıda fiyatları 73 aydır artmaya devam ederken, maaşları belirleyici dönem olan ocak ayından haziran ayına kadar; ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 35,1, et-balık fiyatları yüzde 28, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatları yüzde 30,1 artış kaydetti. Bu dönemde yağ fiyatları yüzde 8,7, meyve fiyatları yüzde 60,9, sebze fiyatları ise yüzde 63,4 oranında yükseldi. Bakliyat fiyatları altı ayda yüzde 27,8, diğer gıda fiyatları ise yüzde 14,8 oranında arttı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

Aylıkları 6 aylık dönemde enflasyon oranında artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 ay sonunda kesinleşen oran yüzde 16,60 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte bu oranın yüzde 17 ile 18 arasında değişmesi bekleniyor. Bu da en düşük emekli aylığında 3 bin 500, 3 bin 600 lira civarında bir artışa denk geliyor. Bu zam 6 ayda yüzde 35’e varan gıda enflasyonu nedeniyle maaş kaybına uğrayan emekli ve memurların beklentilerinin altında kalıyor.