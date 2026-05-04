Türkiye, “ultra zengin” kişi sayısında patlama yaşarken, sefalet Endeksi’nde de zirveyi zorluyor. Bir

yanda pazarlarda çürük meyve, sebze toplayanlar, diğer yanda lüks araç almak için sıraya girenler...

SERVET SAHİPLİĞİ BÜYÜYOR

Türkiye'de iktidarın “Nas Politikası”yla başlayan servet transferi, uluslararası araştırmalara konu oldu. Son açıklanan Küresel Servet Raporu’na göre, Türkiye’de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip olan “ultra zengin” kişi sayısı son 5 yılda yaklaşık yüzde 93,5 artış gösterdi. Böylece 5 yıl önce 2 bin 174 olan ultra zengin sayısı, 4 bin 208’e ulaştı. Raporda yer alan verilere göre, bu oranla Türkiye, küresel ölçekte servet sahipliği en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu.

LÜKS ARAÇTA REKOR KIRILDI

2031 yılına gelindiğinde bu sayının yüzde 13 oranında bir artış daha kaydederek 4 bin 772’ye çıkması bekleniyor.

Bunun sonucu olarak Türkiye, milyon dolarlık araba satışlarında da rekor kırıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, 2025 yılında ultra lüks otomobil markaları olan Bentley, Ferrari ve Lamborghini satışları toplamda 91 adetle rekor kırdı. 2023 ve 2024 yıllarında bu üç markanın toplam satışları 83 adet olarak kaydedilmişti.

SEFALETTE İLK ÜÇTEYİZ

Zenginler servetlerine servet katarken, Türkiye’de yoksul sayısı da katlanıyor. ABD’li ekonomist Steve Hanke’nin hazırladığı Sefalet Endeksi’nde 178 ülkeden oluşan listede Türkiye, Venezuela ve Sudan’dan sonra üçüncü sıraya yerleşti. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırının altında aldıkları maaşlarla yaşam savaşı veriyor. Pazarlarda, bir kenara atılmış çürük, ezik meyve ve sebze toplayan insanların görüntüleri artık sıradanlaştı.