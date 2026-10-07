Kaynak: Haber Merkezi

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Adalet Bakanı Gürlek, fon krizinde açılan hesaba sadece 5 kişinin iadede bulunduğunu açıkladı.

çok sayıda fon dolandırıcısı ise paralarını yurt dışına kaçırmış. Fatma Betül Sayan kaya ve eşi

ise pişmanlıktan yararlanarak bu işten yırtmak için haksız elde ettiği kazancından iade yaptı.

‘GÖNÜLLÜ ÖDEME’ YAPMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) açıkladığı “gönüllü ödeme” yöntemi için başvuruda bulundu. Başsavcılık da buna izin verdi ve fon krizinde haksız 2 milyar TL’lik kazanç elde ettiği belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ‘gönüllü ödeme’ yaptı. Pişmanlık için bu paranın iki katının ödenmesi gerekiyordu. Ancak ne kadar iade yapıldığı açıklanmadı.

85 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Gürlek’in AA Editör Masası’nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, “Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili listemiz var. TMSF’de bir iade hesabı açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş” dedi.

YURT DIŞINA AKTARMIŞLAR

Gürlek, şunları söyledi: Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre’ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık. Fon iade hesabına zararın 2 katını yatırılması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Fon Kurulunun kararları vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz.