Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Vatandaşın bayram sevincine zam gölgesi düştü. İkramlık çikolataların kilogram fiyatı 749 TL’ye yükseldi. Lokumun tanesi 3 lirayı aştı, bir dilim baklavanın fiyatı bile 75 lirayı buldu

YÜZDE 65 ZAM GELDİ

İstanbul’da dar gelirli için bayramlarda alışverişin merkezi olan Eminönü bu sene seyirlik noktaya geldi. Lokumun tanesi 3 liraya, bir dilim baklavanın fiyatı ise 75 liraya kadar çıkabiliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de şeker ve çikolata fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek, “Şekerleme fiyatlarına bir yılda yüzde 30 ile yüzde 65 arasında zam geldi. Vatandaşın bayram sevincine zam gölgesi düştü; bu gidişle misafire şeker değil, sadece kolonya ikram edilecek" dedi.

MİSAFİR NASIL AĞIRLANSIN!

Gürer, dar gelirlinin bayram hazırlığı yapamaz hale geldiğini vurgulayarak, “Marketlerde bayram şekeri yangını var. Geçen yıl 199 TL’ye satılan popüler bayram şekerleri, 259 TL’ye çıktı. İkramlık çikolataların kilogram fiyatı ise ortalama 589 TL’den 749 TL’ye yükselerek rekor kırdı. Bayram demek paylaşmak demek, ikram etmek demek. Ancak 450 gramlık bir kutu çikolatanın 269 liradan 375 liraya çıktığı bir düzende, asgari ücretli ve emekli misafirine ne ikram edecek?” ifadelerini kullandı.

KOLONYA BİLE ÇOK PAHALI

Sadece şeker ve çikolatada değil, bayram sofralarının ve ikramlarının tamamında büyük bir maliyet artışı yaşandığını belirten Gürer, ceviz ve kolonya fiyatlarındaki yükselişe de değindi. Bayram tatlılarının ana malzemesi olan ceviz ve bayramın simgesi kolonyanın fiyatlarının geçen yıla göre katlandığını ifade eden Gürer, "Vatandaş tatlısına ceviz koyarken, bayramlaşırken döktüğü kolonyayı bile damla damla hesaplamak zorunda kalıyor," dedi.