Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK ilk kez kendisinden beklenin üzerinde aylık enflasyon açıkladı. Vatandaş bunu bile inandırıcı bulmayarak, “TÜİK yalan söylüyor. Fiyatlar çok uçuk, hiçbir şey alamıyoruz” diye isyan ediyor

+++++

GIDA FİYATLARI ÜST LİSTEYE GİREMEDİ

TÜİK’in nisan ayı enflasyon raporuna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 arttı. Buna göre, zam rekoru yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde yaşandı. Bunu yüzde 15,46 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar izledi. Vatandaşın canını yakan gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının ise listede kendisine ancak alt sıralarda yeri bulabilmesi dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

GÖRÜYORSUNUZ; MİLLET KAN AĞLIYOR

Vatandaşlar ise açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Emekli Ahmet Loğoğlu, "Enflasyon yüzde 95. Halkın içine çıkıp kontrol hiç yok. Yüzde 200'ü buldu fiyatlar, çok yüksek. Emekliyim, çayı veresiye içiyorum, aydan aya da ödüyorum. Et nasıl bir şey unuttuk. En son Kurban Bayramı'nda yemiştik. Zam veriyorlar üç beş kuruş, o zammı da gelmeden zaten geri alıyorlar" dedi. Başka bir emekli ise, "TÜİK'e inanmıyorum. Görüyorsunuz durumu; millet kan ağlıyor" diye konuştu.

FAKİR, FUKARA, KİRACI, EMEKLİ BİTTİ

Yaşlılık aylığıyla geçindiğini söyleyen Ahmet Ödül ise "Bu rakamlar uydurma. Onlara kim inanıyor, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Zenginde var, fakirde yok; onun eşit olmasını istiyoruz biz. Pazarlarda sebzeler, meyveler, etler, tavuklar, yumurtalar ne olursa olsun, ekmek dahil her şey yüksek fiyatlı” dedi. Bir başkası da "Fakir, fukara, kiracı bitmiştir, emekli bitmiştir. TÜİK'e hiç inanmıyorum; çünkü ortalık çok berbat. Fiyatlar çok yüksek gidiyor, eskisi gibi değil” ifadelerini kullandı.

+++++

MAAŞLARA ACİL ZAM GEREKİYOR

Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Enflasyonda sert yükseliş. Türkiye de Arjantin gibi yüzde 30’u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor” ifadelerini kullandı. Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, “TÜİK verisi tüm beklentileri aşan çok yüksek bir veri. Merkez Bankasını teknik olarak faiz artırımına zorlayacak bir veri“ dedi. Ekonomist Uğur Gürses, “PPK 10 gün Enflasyon Raporu’nu beklememeli. Şimdi hemen ‘tutmayacak, hedefi yukarı çektim’ demeli” açıklaması yaptı.

Ekonomist Alaattin Aktaş ise “TÜİK’ten kimsenin beklemediği bir oran geldi. Hâlâ ‘Dezenflasyon süreci devam ediyor’ diyen çıkar mı?” yorumunda bulundu. Prof. Dr. Aziz Çelik de “Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 14,64 oldu. Asgari ücret 4 ayda 4110 TL, en düşük emekli aylığı 2 bin 928 TL eridi. Memurların yılbaşında aldığı yüzde 11 zam eridi bitti. Temmuz ayı beklenmeden asgari ücrete, emekli aylığına ve memur maaşına ara zam yapılmalı!” ifadelerini kullandı.

+++++

EMEKLİLER İÇİN 4 AYLIK ORAN YÜZDE 14,64

Yılın ilk dört ayına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı için ilk tablo ortaya çıktı. Dört aylık verilere göre emeklilerin zam oranı yüzde 14,64’e ulaşırken, nihai artış mayıs ve haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

+++++

KİRADA TAVAN YÜZDE 32,43

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 32,43 zam yapılacak. Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.

+++++

GERÇEK ENFLASYON ETİKETLERDE

Çeliktepe Pazarı'nda vatandaşlar, fiyat etiketlerini göstererek, TÜİK’in enflasyon verisinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bir vatandaş, "Yazıklar olsun bizi bu hale getirenlere... Emekli olarak ben yok oldum. Onlar hayatını yaşıyor, biz de sürünüyoruz... Bin liraya bir pazardan çıkamıyoruz. Asgari ücret, memur maaşları, emekli maaşları gitgide azalıyor " sözleriyle değerlendirdi.