Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Toplumun her kesimi enflasyonun düşürülememesinden dolayı inim inim inliyor. Emekli, asgari ücretli, satın alma gücündeki erimeden, sanayici ve çiftçi ise, maliyetlerdeki tırmanış ve borç bunalımından feryat ediyor.

İŞÇİYE, EMEKLİYE ARA ZAM ÇAĞRISI

Enflasyonla mücadele programının çok uzaması toplumun hemen her kesiminin feryad etmesine neden oluyor. Hükümetin TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre emekli, memur maaş zamlarını düşük tutmasına, asgari ücret artışlarının da yılda bire indirmesine sebep oldu. DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Rize-Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, çalışanların ve emeklilerin her geçen gün daha da yoksullaştığını belirterek, hükümete ara zam çağrısında bulundu. Osmaniye’den emekli yurttaş, “Bütçede bize geldiği vakit para yok oluyor. Emekliye mutlaka bir artış yapılmasını bekliyorum” dedi.

CUMHURİYET’İN EN SIKINTILI DÖNEMİ

Son mazot zamlarının ardı ardına gelerek litrede 70 lirayı aşması, devletin elektrik desteğini kaldırması çiftçiyi isyan ettirdi. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, devletin çiftçilere sağladığı elektrik desteğini çektiğini belirterek, “Geçen yıl yüzde 25’e indi. İtiraz ettik. Bu yıl ise indirimin tamamı kalkmış. Çiftçilerimiz üretemez durumda. Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz” dedi. Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde de tarım yaparak geçimini sağlayan yurttaşlar, artan mazot fiyatlarının üretimi durma noktasına getirdiğini vurguladı.

SANAYİCİ NEFES ALAMIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı verisine göre, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,9 gerilerken, imalat sanayi üretimi ise aylık yüzde 3,3 düştü. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin enflasyonla mücadelede fedakârlık yaptığını belirterek- “Türk sanayici ve ihracatçısı 3 yıldır bu mücadeleyi fazlası ile verdi. Rekabetten, maliyetten yatırımdan taviz verdik ama artık bu mücadelede bizden beklenecek ne kan ne de can var” demişti. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise “Maalesef biz sanayiciler nefes almakta zorlanıyoruz” dedi.