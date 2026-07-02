Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Düğün salonu, gelinlik, damatlık, fotoğraf çekimi, takı derken evlenmenin maliyeti milyonlarla telaffuz

edilir hale geldi. Gençler, “bu ekonomik şartlarda geçimimizi sağlayamıyoruz, nasıl evlenelim!” diyor.

BORÇ BATAĞINA GİRİYORLAR

Ekonomik kriz evlenmek isteyen gençlere de ağır darbe indirdi. Düğün salonu, gelinlik, damatlık ve takı

derken maliyet katlandıkça katlanıyor. Evlenmek isteyenler de artan maliyetler nedeniyle borçlanıyor ve bunu ödemek kimi zaman yılları buluyor. Gençler, mevcut ekonomik şartlarda evlenmenin imkansız hale geldiğini belirtiyor. Efe Duman, evlenme umudunun olmadığını söyleyerek, “Bir Türk genci olarak açıkçası bu ekonomik şartlarda evlenmeyi düşünemiyorum” dedi.

BU PARAYI BULMAK ZOR

Tufan Acar ise "Çok masrafı var, başta altın fiyatları olmak üzere. Gelinlik masrafıdır, damatlık masrafıdır, orkestrası, müziğidir, eşyası, evidir, daha oraya girmeden çok masraf çıkıyor. Tabii ki bu maliyet bizi çok zorlar. Yani arkasında biri olmayan bir insan için düğün maliyetli iş. Tek başına bir düğün yapmak isteyen insanı haliyle yorar. Bakalım, kısmet diyelim, biz de çabalıyoruz. Bir ev üç milyon lira olmuş olsa, iki milyon da düğün masrafı desek beş milyonluk olduk zaten. Bu parayı bulmak çok zor" diye konuştu.

MADDİ AÇIDAN GÜCÜMÜZ YOK

Orhan Yaka da ekonomik durumdan dert yanarak, “Ülkenin durumu malum. Bu şartlar altında zor. Evlenmeyi düşünüyoruz ama maddi açıdan gücümüz yok” ifadelerini kullandı. Esnaf Tülay Taşdemir ise, “Gençler o kadar zor durumda kalıyorlar ki ne evlenebiliyorlar ne altın alabiliyorlar ne de kişisel eşyalarını karşılayabiliyorlar. Gençler 'Evlenemiyoruz' diyor, hayatın o kadar pahalı olduğunu söylüyor. Geçinemiyorlar, geçim kuramıyorlar. Çok zorlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

GENÇLER EVLENMEYİNCE NÜFUS YAŞLANIYOR

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şimdi düğünler, oda düğününe döndü. Ya belediyeye gidiliyor veyahut işte 8-10 tane arkadaşıyla bir kafede nikah kıyarak evlilik akdi yerine getiriliyor. Çünkü yemekli bir düğünün maliyeti 1-1,5 milyon lira. Diğer düğünlerde de maliyet üç aşağı beş yukarı aynı” dedi. Palandöken, “Ülkemizde yaşlanan nüfus, gençlerin evlenmediği süreç içerisinde arttı. Bunun

için 2-3 tane tedbir yeterli olacak. Gençler, ‘Aldığım maaş kiraya yetmiyor ben nasıl evleneyim’ diyor. İşte onun için evvela konutlarda gençler için bir kontenjan ayrılması lazım. İkincisi mobilya konusunda

yardım gerekli” diye konuştu.

BAŞLICA DÜĞÜN MASRAFLARI:

Düğün salonu ve organizasyon . . . . . . . . . . . . .100.000 - 250.000 TL

Gelinlik ve damatlık . . . . . . . . . . . . . . . . .40.000 - 80.000 TL

Fotoğraf ve video çekimi . . . . . . . . . . . . . . .30.000 - 50.000 TL

Düğün yemeği ve ikramlar (kişi başı) . . . . . . . . .2.500 - 5.500 TL

Balayı masrafları . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 - 250.000 TL

Ev kurma ve mobilya masrafları . . . . . . . . . . . 700.000 - 1.000.000 TL

Altın takı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400.000 TL