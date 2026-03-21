Besiciyi desteklemek yerine, ‘eti ucuzlatacağız’ diye 17 bin kilometre uzaktaki Yeni Zelanda’dan Avustralya’dan ithalat yapıyorlar, fiyatların düşmesi bir yana, vatandaşın evine artık et de girmiyor.

Mars’tan da ithal ederler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yılın ilk aylarında 37 ton koyun eti ithal edildi, 557 bin 274 dolar ödendi. Büyükbaşta ise 3 bin 117 ton ithalat için yaklaşık 29 milyon 942 bin dolar yurt dışına gitti. Yeni Zelanda’dan, Avustralya’dan koyun eti ithal ediyoruz. 17 bin kilometre öteden, aktarmalı uçuşlarla bir kişi yaklaşık 30 saatlik yolculukla bu ülkelere gidebiliyor. Bu gidişle Mars’a yaşam bulunsa oradan da ithalat yapılacak” dedi.

Millete pahalıya satıyorlar

Kendi üretimimizi, besicimizi desteklemek yerine ithalata sarılıyorlar. Bir yandan “koyun eti tüketin” diyorlar, diğer yandan okyanus ötesinden koyun eti getiriyorlar. Bu ne yaman çelişkidir. Bu gelen hayvanların mezbahanelerde kesim fiyatı 600 lira civarında ama rafta fiyat 1000 liranın altına düşmüyor. İthalat piyasayı dengelemek için yapılır ama burada tam tersi oluyor. Yurt dışından ucuza alınan ürünler Türkiye'de pahalıya satılıyor” ifadelerini kullandı.

Parayı aracılar götürüyor

Gürer şunları söyledi: 17 bin kilometre öteden et taşınması sorun görülmüyor ama ülkemizde yerli üreticinin yaşadığı sorunlar görmezden geliniyor. Besici kazanamıyor, üretici kazanamıyor ama aradaki aracılar kazanıyor. İthalat yapıyorsunuz, bari bunun vatandaşa faydası olsun. Ama yok. Fiyatlar rafta artıyor, bir çok vatandaşın evine artık et girmiyor. Emekli, asgari ücretli dar gelirli et almakta zorlanıyor.