Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte bir yanda enerji fiyatlarında artış, diğer yanda sanayide ham madde krizi, sebze meyve fiyatlarında önlenemez yükseliş, iş dünyasında da paniğe yol açtı

YIKICI ETKİLERİ OLACAK

Orta Doğu'da kilitlenen enerji ve ticaret yollarının Türkiye ekonomisine faturası giderek ağırlaşıyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla fırlayan petrol fiyatları, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeleri vurdu. Savaşın ve Hürmüz Boğazı'nın ticarete kapanmasının Türkiye ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkileri reel sektöre de sıçradı.

ÜRETİMDE DURMA

Akaryakıta gelen zamlar, eşel-mobil sistemiyle vatandaşa daha az yansıtılmaya çalışılsa da ilk etapta nakliyeye gelen zamlarla, market ve pazarda sebze meyve fiyatlarının yüzde 100’e yakın arttı. Ardından, sanayi sektöründe ham madde tedariğinde yaşanan büyük sorun nedeniyle üretim durma noktasına geldi.

KALDIRAÇ ETKİSİ

İş dünyası, Sanayi Bakanı Kacır ile düzenledikleri özel bir toplantıda piyasanın panik halinde olduğunu belirtti. İktisatçılar da tarımın ardından, sanayide üretimin durma noktasına gelmesinin enflasyona kaldıraç etkisi yapacağını, bu ay sonundan - itibaren enflasyonda hızlı yükselişin yaşanacağına dikkat çektiler.

HUKUK VE ADALET OLMADAN ÇIKIŞ YOK

Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez, ülkenin kara tablosunu özetleyerek, “Türkiye’nin sosyal ve siyasal alanlarda geriye gidişi beklentileri olumsuz hale getirmiştir. Beklentiler olumsuzken ne enflasyonu düşürmek ne de ekonomiyi canlandırmak mümkün olabilir” dedi.

Mahfi Eğilmez, şunları kaydetti: Bu durum bize, ülkenin uzun vadeli ekonomik iyileşmeleri için başta hukukun bağımsızlığının ve üstünlüğünün sağlanması olmak üzere öncelikle sosyal ve siyasal alanlarda yapısal reformlar yapması gerektiğini gösteriyor.