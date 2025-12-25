Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Enflasyona ezdirmediler açlığa mahkûm ettiler!

Bakan Işıkhan, “Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız” diyerek açlık sınırının altında asgari ücret açıklarken, vatandaş “Alay ederek, bizi açlığa, yoksulluğa mahkûm ediyorlar” diye isyan ediyor

Türkiye, 1 Ocak tarihinden itibaren 28 bin 75 lira olarak uygulanacak asgari ücreti konuşuyor. Asgari ücretle yaşam savaşı veren çalışanlar, düşük maaş zammını açıklarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "Yeni ücret ile birlikte çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" şeklindeki sözlerine ilişkin “Bir de bizimle dalga geçiyorlar. Bu hayat şartlarında nasıl geçineceğiz” tepkisini gösterdi. Vatandaşların gösterdiği tepkilerden bazıları şöyle:

Bir mağaza çalışanı Buse Çakır: En ücra yerde bile 25 bin lira kira ödenirken bu insanlar elektrik, su faturasını neyle ödeyip yemeklerini neyle alacaklar? 2026 yılı benim gibi hem ev geçindiren hem de borç ödeyen biri için çok zor olacak. Kredi kartlarına abanacağım bir yıl olacak.

Engin Uslu isimli vatandaş: Ben 2025’te asgari ücretle geçinemedim. Şu anda kredi borçlarımdan dolayı avukatlık olmak üzereyim. Daha da kötüye gidiyoruz. Geçinebilmemiz için asgari ücretin en azından 34-35 bin lira olması lazımdı.

Bir lokanta çalışanı Ümit Olgun: Ben kiramı nasıl ödeyeceğim? Elektrik, su, doğal gaz var. Bunlara yetişilmiyor. Asgari ücrete yüzde 27 zam yaptılar. Bütün ürünlere de yüzde 27 zam geldi. Evimize alışveriş yapamıyoruz. Bin lirayla markete gidip iki peynir alıp çıkıyorum. 2026’da çok kötü günler bizi bekliyor.

Ömür Akyürek isimli vatandaş: Kapıdan çıktığınız anda bin lira yazıyor zaten. Biz bu hayata var olmaya, karnımızı doyurmaya mı geldik? Hiç sinemaya, tiyatroya gidemeyecek miyiz? Sadece karnımızı mı doyuracağız?

Kasım Uğur adlı kişi: Asgari ücretin en azından 45-50 bin lira olması lazımdı. 2025 yılı çok kötüydü. Bu asgari ücretle 2026 yılı daha da kötü olacak. Çünkü her şeyin fiyatı katlanıyor. İyi bir yıl olması için bu hükümetin değişmesi lazım.

Saim Uğur isimli vatandaş: Geçen gün seyrettim adam ağlıyor çocuğuna bir şey alamadığı için. Okula gidecek harçlık veremiyor. Bundan kötü bir şey olabilir mi? Son anda asgari ücrete zam gelir mi... Bence gelmez çünkü bütçede para yok. Aslında var ama buna yok.

Dilek Kazmacı isimli vatandaş: En azından bir gün asgari ücreti cebine alsın ve dolaşsın. Dışarıda yemek yesin, dolaşsın, gezsin. İki çocuk alsın yanına onlara ne alabileceğini, nasıl yemek yedirebileceğini düşünsün. Sadece bunu istiyorum. Geçinebilmemiz için asgari ücretin en azından 45 bin olması lazımdı, 50 bin demiyorum çünkü yapmazlar.

Ramazan Avcı isimli vatandaş: 28 bin lira olan asgari ücretle ev kirasını mı vereceğiz, faturaları mı ödeyeceğiz, mutfak masraflarını mı karşılayacağız? Sosyal aktivite mi yapacağız? Sosyal hayatımız tamamen kısıtlanacak.