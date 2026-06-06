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Emekli ve memur maaşlarını belirleyen enflasyon rakamları yine çarşı, pazar gerçeğiyle uyuşmadı. Prof. Dr. Alkin “Eskiden ‘enflasyon ne çıkacak’ diye beklerdik. Şimdi ‘TÜİK ne çıkartacak’ diye bekliyoruz” dedi

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YİNE ENAG’IN ALTINDA KALDI

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayısta aylık enflasyonun yüzde 2,16, yıllık enflasyonun ise yüzde 53,13 olarak gerçekleştiğini açıklarken, emeklinin, memurun maaş zammında tek belirleyici kurum olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise yine daha düşük oranlı veri açıkladı. TÜİK, mayıs ayında enflasyonun aylık yüzde 1,71, yıllık yüzde 32,61 arttığını duyurdu. TÜİK verilerine göre, en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda oldu. Bu grupta yıllık artış yüzde 45,59 olurken, aylık bazda ise en fazla artış yüzde 2,28 ile yine konut grubunda gerçekleşti.

PROGRAM BAŞARISIZ OLDU

Rakamları değerlendiren Prof. Dr. Fatih Özatay, “Eksik program başarısız oldu: Enflasyondaki katılık sürüyor” dedi. Prof. Dr. Emre Alkin de “Eskiden ‘enflasyon ne çıkacak’ diye beklerdik. Şimdi ‘TÜİK ne çıkartacak’ diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Serap Durusoy, “Enflasyon rakamını beklentileri biraz aştı diye ifade etmek yaşanılmakta olan kronik enflasyon sorununu ne yazık ki masumlaştırmıyor” derken, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da, “Mehmet Şimşek’in görevde 3 yılı doldu. Her ay enflasyonun ‘geçici’ olduğunu söylemekten bıkmadı” yorumunda bulundu.

TABUTA BİNİP GİDELİM

Bir emekli vatandaş ise "Bittik, temelli bittik şu anda. Her şeye yüzde 50, yüzde 60 zam verirken, emekliye yapılacak yüzde 16 zam öldürür. Şuradan camiye gidelim, tabuta binelim gidelim. Bu hükümetle biz ne yapacağız? Zengine veriyor, fakire, garibana geldiği zaman yok" diye konuştu. Bir başkası, "Ülkedeki gerçek enflasyon farklı, açıklanan enflasyon farklı. Maaşların yükselme oranı da ona göre hesaplandığı için sıkıntılıyız" diye konuştu. Duruma isyan eden biri de "TÜİK'e inanmıyorum, her şeyi yalan. Simit 20 lira oldu, ekmek 17,5 lira oldu; ne olacak bu? Yazık bu memleketin haline" dedi.

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EMEKLİ İÇİN YAŞAMAK BİR MUCİZE

SSK ve BAĞ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin, ocak-mayıs dönemi enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte temmuz ayında alacakları zamlar şekillenmeye başladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, yüzde 16,61 zammı garantiledi. Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 12,40 oldu. Önümüzdeki ay haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısı için temmuzda yapılacak artış oranı netleşecek.

Ekonomist Ozan Bingöl, “İlk beş aylık alım gücündeki erime yüzde 16,61. Bir asgari ücretlinin beş aylık kaybı TÜİK verilerine göre yaklaşık 4 bin 663 lira, en düşük emekli aylığındaki kayıp ise yaklaşık 3 bin 322 lira” ifadelerini kullandı. İris Cibre de “SGK emeklisinin enflasyon farkı Haziranda tahmini yüzde 17-19 arasında olacak. 20 bin TL en düşük emekli maaşı olacak 23 bin 600 TL. Yaşamak bir mucize” yorumunu yaptı.