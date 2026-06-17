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Her sene emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam öncesi, son iki ayda bir anda enflasyon düşüşe geçiyor. o aylarda fahiş fiyat operasyonları düzenleniyor ve ardından Tüik düşük veriyle devreye giriyor. ekonomistler, “iyi bir zam, seçim yaklaşınca olur” diyor.

5 AYLIK YÜZDE 16,1

Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaş zamları için geri sayım sürerken gözler yeniden TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarına çevrildi. TÜİK aylık enflasyonu ilk üç ay düşük tutmuş, nisan ayında ise yüzde 4,18 olarak beklentinin üstünde açıklamıştı. O rakamların ardından TÜİK Başkanı görevden alınmıştı. Başkan değişikliğiyle birlikte mayıs ayında enflasyon yeniden düşük çıkmıştı.

Bu yılın 5 aylık enflasyon yüzde 16,1 olmuştu. Şimdi haziran enflasyon rakamları temmuzdaki maaş zammını belirleyecek.

YİNE DÜŞÜK ÇIKACAK

Gelecek ay da her maaş zammı öncesi olduğu gibi enflasyonun, vatandaşın yaşadığı gerçeğin dışında düşük olarak açıklanması bekleniyor. Bu durumda yine emekli ve memur düşük zamma mahkum

olacak. Bu çerçevede, enflasyonun aşağı çekilmesi için marketlere, firmalara fahiş fiyat baskınlarının yapıldığı belirtiliyor. Böylece fiyatların baskılanmaya çalışıldığı öne sürülüyor. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz da yılın ikinci yarısında memur ve emeklilere yapılacak zam bağlamında mayıs ve haziran enflasyonlarının önemini değerlendirdi.

YÜZDE 18,4 ZAM OLUR

Yılmaz, “Son üç yıl enflasyon verilerinde mayıs-haziran ayı enflasyonlarının önceki dört ayın ortalamasına göre yaklaşık yüzde 50 seviyesinde belirgin biçimde düştüğü görülmektedir. Haziranda enflasyonun yüzde 1,5 gelmesi durumunda memur ve memur emeklileri için artış oranı yüzde 14,1, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri için de yüzde 18,4” dedi. Yılmaz, “Ancak olası bir erken seçim tüm hesapları alt üst edebilir. Çünkü AKP her seçim sürecinde yaptığı gibi kesenin ağzını açacak ve tüm emeklilere en az yüzde 50 zam verilecek” diye konuştu.

ÜRETİCİNİN ENFLASYONU ŞAHA KALKTI

TÜİK, Mayıs 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nde mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61 artış gerçekleşti.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 ve on

iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,54 yükseldi. Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 113,35 ile

sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.