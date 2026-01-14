Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİYİ DE MECLİS’İN DE İTİBARINI KURTARALIM!

TBMM’de milletvekilleri emekli nöbeti tutarken, Bahçeli "Emekli maaşları sefalet maaşı” dedi. Özgür Özel de “Madem öyle AKP iyi bir teklif getirsin hep beraber destekleyelim” çıkışı yaptı.

"BU FAKİRİN MÜZESİ VARMIŞ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmanın büyük bölümünü emeklilere ayıran Özel, “Erdoğan geçen gün konuşmasında 'bu fakirin İstanbul'da bir müzesi var' diyor. Oraya müze yapıp kendisine verilen hediyeleri sergileyecekmiş. Bu salondaki emeklinin tabağına koyacak yemeği yok adam Katar Emirinden aldığı altın tabakları sergileyecekmiş. Sen cumhurbaşkanısın. Cumhurbaşkanına ne verildiyse devletin müzesinde durur. Kendi kendisini ihbar ediyor” dedi.

"LUGATLARINDAN SİLMİŞLER"

Özgür Özel, ”Sayın Erdoğan bir kelimeyi unuttu; emekli... Emekli kelimesini ağzına almıyor, lugatından silmiş. Onun için emekli yok, asgari ücretli yok. Onlar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün itiraz ettiğimiz asgari ücret 28 bin lira. Bir buçuk asgari ücret 42 bin lira. Bu salondaki herkes biliyor ki AKP gelmese, emekliye ilişmese bugün beğenmediğimiz asgari ücretin 1,5 katı alarak en az 42 bin lira alıyor olacaktı. Ancak emekliyi de asgari ücretliyi de yok saydılar” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE EŞİTLEYELİM

Devlet Bahçeli'nin emekli maaşı için 'sefalet' dediğini hatırlatan Özel şunları söyledi:

"Eğer AKP iyi bir teklif getirirse grubumuz iki eliyle oy verir, eğer getirmezlerse bu Meclis sarayın memuru değil ki. Bu Meclis'e her parti ayrı ayrı teklif verebilir. Ortak teklif verebiliriz ve bu 20 bin liraya madem ki sefalet diyoruz, o zaman getirelim emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, oylarımızı verelim emekliyi de, Meclis'in itibarını da kurtaralım. En düşük maaşlar 39 bin lira olmalı."