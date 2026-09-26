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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yurdun dört bir yanında emekliler “Sefalete mahkûm edildik diyerek” sokağa çıktı. Anayasa Mahkemesi önünde ise bir emekli polis “Geçinemiyorum. Bizi bu hale getirenler utansın” sözleriyle intihar teşebbüsünde bulundu.

GEÇİNMEK İMKÂNSIZ HALE GELDİ

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak bir araya gelen emekliler, yaşadıkları ekonomik sorunlara ve hak kayıplarına dikkat çekmek için eylem düzenledi. Ankara’da 25 ayrı emekli sendikası ve derneğinin oluşturduğu eylemciler, özellikle seyyanen zam konusunda yaşanan hak kayıplarına dikkat çekti. Bu sırada bir polis emeklisi “Artık geçinemiyorum. Bizi bu hale getirenler utansın” diyerek intihar teşebbüsünde bulundu. Olayın ardından emekli heyetinden “Bu intihar olayı da emeklinin ne hale geldiğini gösteriyor. Bugün emekli maaşıyla geçinmek, barınmak, sağlık ya da gıda temel ihtiyaçlarını karşılamak imkân sız hale gelmiştir” açıklaması geldi.

EMEKLİLERİ YOK SAYIYORLAR

Dev Emekli-Sen üyesi emekliler ise İstanbul Adliyesi önünde eylem yaptı. Yapılan ortak açıklamada, şunlara yer verildi: Uygulanan ekonomi ve ücret politikaları emeklileri toplumun en korumasız ve yoksullukla sınanan kesimi haline getirmiştir. Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanı

artık ertelenemez, görmezden gelinemez bir büyük boyuta ulaşmıştır. Memur emeklisinin geliri, aktif çalışan meslektaşının maaşının yarısından bile aşağı düşürülmüştür. Bu adaletsizlik yalnızca memur emeklisiyle sınırlı kalmamıştır. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de tamamen yok sayılarak toplumun tüm emekli kesimleri derin bir sefalete mahkûm edilmişlerdir.

İKTİDAR SESİMİZİ DUYSUN ARTIK

Tüm Emeklilerin Sendikası Edirne Temsilciliği üyeleri de Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde basın açıklaması yaptı: Anayasa Mahkemesi’ne sesleniyoruz çıkarılan yasada emeklilerin dışarıda tutulması 4688 sayılı kanuna ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. İktidar, yasanın arkasında dolanmış, meseleyi ‘oldubittiye’ getirmiş, adeta hile yapmıştır. Ayrıca memur emeklileri dışında kalan emeklilerin ezici bir çoğunluğu, dip aylık çeperinde aylık alan SGK, Bağ-Kur emeklilerine, dul ve yetim aylığı alanlara yönelik hiçbir açıklama yapılmamıştır. Bugün 25 bin 100 lirayı bulan seyyanen zam bütün emeklilere verilmelidir. İktidar sesimizi duymalıdır.