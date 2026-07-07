Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emekliler yüksek enflasyondan eriyen satın alma gücüyle ekonomik pranga altında. Pazara gidemiyor, kahvede çay içemiyor, tatile çıkamıyor. 65 yaş üstüne seyahat kartı olmasa şehir içinde dahi dolaşamayacak.

YABANCILARI İZLEYEN FİGÜRANIZ

En düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira olurken, açlık sınırı 36 bin liraya çıktı. DİSK Emekli-Sen Ege Bölge

Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, “Biz yabancı turistleri izleyen figüran durumundayız. Tatile gitmeyi bırakın,

biz evimizden dışarı çıkıp alışveriş merkezine gidebilecek durumda bile değiliz. Bizim emeklilerimiz

tatili unuttu. Sadece yaşam savaşı veriyorlar” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025 yılında Türkiye'ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 12'sini 60 yaş üstü turistler oluşturdu.

ALMANYA’YA GİDEMEZDİM

Almanya’dan emekli olan ve Türkiye’ye gelen Türkan Metin ise “Her yere gidebiliyorum. Birkaç gün

oldu geleli. Buraya tatile geldik. Evimiz var burada. 3-4 ay burada kalıyoruz, sonra gidiyoruz. Türkiye’den

emekli olsam Almanya’ya gidemezdim. Karnımızı zor doyururuz. 5 bin lira 2 günde bitti. Tüp aldım bin 400 lira. Türkiye pahalı. Ben Almanya’da emekliyim. Aldığım bin euro bile değil ama, ben orada her gün et yiyebiliyorum. 500 euro ev kirası veriyorum kalan 500 euro ile şahane geçiniyorum” dedi.

65 YAŞ KARTI OLMASA YANDIM

İzmirli Fethi Aktaş isimli emekli vatandaş: “Bundan 15 yıl önce kıyı yere gidip birkaç gün kalabiliyordum, ama şimdi hiçbir şekilde mümkün değil. Kahveye gidip çay içme sıkıntısı çekiyoruz. Parklarda oturuyoruz. Benim gitmem mümkün değil. Biz doğduğumuz büyüdüğümüz memleketimize gidemiyoruz. 65 yaş kartını kaldırsalar Konak Meydan’da bir tane emekli göremezsiniz. Keşke diyorum yurt dışına gitseydim de oradan emekli olsaydım. Türkiye’de 36 yıl çalışmasaydım. Benim hayatım boşa gitmiş.”

‘MİLYONLARIN SABRINI DAHA FAZLA SINAMAYIN’

Emekliler Kadıköy'de bir araya gelerek TÜİK'in ilk 6 ay için açıkladığı yüzde 17,76'lık orana tepki gösterdi. 50 bin liralık seyyanen zam taleplerini bir kez daha dile getiren emekliler "Buradan hükümete sesleniyoruz; biz sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Emekliyi şaibeli rakamlara mahkum etmeyi bırakın. Gerçek hayatın enflasyonunu görün. Milyonlarca emeklinin sabrını daha fazla sınamayın. Açlık ve yoksulluk kader değildir. Emeklinin onuru pazarlık konusu değildir" ifadelerine yer verdi. EYT ve Tüm Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi tarafından okunan açıklama şu ifadelerle devam etti: "Market rafları her gün değişirken, kira bedelleri katlanırken, elektrik, doğalgaz ve ilaç giderleri

durmaksızın artarken, emekliye reva görülen artış sefaletin resmidir.”