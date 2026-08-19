Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

İktidarın Orta Vadeli Program’daki başarısızlığı nedeniyle asgari ücrette yüzde 39’luk artışı sağlayabilecek

en düşük emekli maaşını, dul ve yetim aylıklarını asgari ücrete çıkartabilecek para faize gitti.

TATİL YOK, LOKANTADA YEMEK YOK!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde emekliler, aylıklarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirtti. Bir emekli, aylığını dikkatli harcadığında ancak yetirebildiğini belirterek, “Aldığım maaş kısarsam yetiyor, kısmazsam yetmiyor. Aydan aya harcadığımız para belli. Tatile gidemiyorum, ne tatili?”dedi. Başka bir emekli de aylıklarının yetersiz olduğunu belirterek, “Biz 50 bin lira isteriz ama 20 bin lira çaya, şekere, tuza yetiyor, o kadar” diye konuştu.

Diğer bir emekli ise “Vallahi benim maaşım hiç yetmiyor, her şeye zam zam zam... Her şey kaç katına çıktı. Geçen sene buğdayımızın kilosu 10 liraydı, yine 10 lira. Mazot fiyatı arttı. Ne yapalım? Ölelim mi? Resmen sürünüyoruz. Tatile gidemiyorum. Lokantada yemek bile yiyemiyoruz. Çay 15 lira, nasıl içelim? Bir kilo çay 500 liraya çıktı, bizim buğday 10 lira. Nasıl edelim? Bizi bununla idare ettiren düşünsün” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2025 yılı Orta Vadeli Program’da (OVP), bu yıl için faiz giderlerinin 2,3 trilyon lira öngörüldüğünü belirterek, faiz giderlerinin bu yıl sonunda 2,9 trilyon TL dolayında olacağına işaret etti. Yılmaz, “Program başarılı olsaydı 600 milyar TL daha az faiz ödeyecektik. Bu durumda en düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine çekilirdi.

Kamu çalışan maaş artışı, yılın ikinci yarısı için yüzde 13,5 değil yüzde 18 olurdu. Dul ve yetim aylıkları,

asgari ücrete eşitlenirdi. Çalışan yoksulluğu için uygulanacak negatif gelir vergisi ile asgari ücretlinin maaş artışı yüzde 39’a kadar çıkarılabilirdi” dedi.

Yılmaz, 600 milyar TL ile yoksullar, çalışanlar ve emekliler için yapılabilecekleri şöyle hesapladı:

Çalışan yoksulluğu için uygulanacak negatif gelir vergisi ile asgari ücretlinin maaş artışı bu yıl için yüzde 39’a kadar çıkarılabilirdi. Bu politikanın maliyeti 95-103 milyar TL. En düşük emekli aylığı, yılın ikinci yarısında asgari ücrete getirilebilirdi. Bunun ilave maliyeti 130-138 milyar TL. Dul ve yetim aylığının, (3,4 milyon dosya üzerinden) asgari ücrete çıkarılmasının ilave maliyeti 60-67 milyar TL.

Kamu çalışan maaş artışı, yılın ikinci yarısı için yüzde 13,5 değil, yüzde 18 seviyesinde verilebilirdi. Bunun ilave maliyeti 175-190 milyar TL.

Yoksullara yönelik 554 milyar TL olan bütçe ödeneği yılın ikinci yarısında yüzde 18-25 oranında artırılabilirdi. Bunun ek maliyeti 102-140 milyar TL. Bu, yoksul başına 7 bin 775 TL’ye kadar ilave bir destek anlamına geliyor.