Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Hazine ve maliye Bakanlığı önünde eylem yapan emekliler, TBMM’ye yürüdü, “sorunun kaynağını

demokratik yollardan ortadan kaldırmak gerekir, bunun yolu da sandıktır” açıklaması yaptı.

MUHALEFET DESTEK VERDİ

Türkiye’nin farklı illerinden Ankara’ya gelen Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme Yeni Parti, CHP, İYİ Parti, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Eğitim-İş Sendikası temsilcileri de destek verdi. Birleşik Emekliler

Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, “24 yıllık iktidar maalesef her geçen dönem emeklileri daha da yoksullaştırarak açlığa ve sefalete mahkûm etmiş durumda. 24 yıldır bize ‘sabret’ diyenlere, şükredin’ diyenlere, buyurun, emekli maaşıyla siz sabredin görelim, diyoruz.

Sorunun kaynağını demokratik yollardan ortadan kaldırmak gerekir, bunun yolu da sandıktır” ifadelerini kullandı.

BİZE YAŞATILAN ZULÜMDÜR

Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle de “Bu gün köprülere, otoyollara, havaalanlarına, şehir hastanelerine verilen garanti ödemelerin faturasını biz emekliler ödemek zorunda değiliz. Kamudan devasa ihaleler alan müteahhitlere getirilen vergi aflarının faturasını biz emekliler ödemek zorunda

değiliz. Kamuda yapılan yolsuzlukların, fon vurgunlarının faturasını biz emekliler ödemek zorunda değiliz. Siyasetten zenginleşenlerin yarattığı ekonomik krizin faturasını biz emekliler yoksullaşarak ödemek zorunda değiliz. Bugün 17 milyon emeklinin yaşadığı derin yoksulluk kader değil, maalesef seçtiklerimizin eliyle bizlere yaşatılan bir zulümdür” diye konuştu.

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ise “Geçmiş yıllarda yazar kasanın atılmasıyla erken seçime gidilen bir ülkede bir emeklinin hayatına son vermesi iktidar tarafından görülmez oldu. Duyulmaz oldu. Sessizliğe gömüldüler. Hayatının önemli bir bölümünü bu ülkede fabrikada, tarlada, memuriyette har cayarak emekli olmuş ve kendi emekli primlerini ödemiş olan milyonlarca emekli vatandaşın hak ettiği ücreti kısmaya, kesmeye ve milyonlarca emekliyi kendi güzel vatanında aç bırakmaya utanmıyor musunuz? Bunların hesabı sandıkta sorulacak” dedi. Emekliler daha sonra TBMM’ye yürüyüp, siyasi partileri ziyaret etti.