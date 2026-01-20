Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİNİN REFAHINI DEĞİL FAİZ LOBİSİNİ KOLLUYORLAR

Her dakika 4 milyon lira faiz ödemesiyle rekor kıran iktidar, emeklilere çok gördüğü 1 yıllık toplam maaş zammı kadar parayı, sadece 19 günde bir faiz lobilerinin kasasına aktarıyor

BİR DE BUNA ZAM DİYORLAR

Emekliden sakınılan paraların kat be kat fazlası faize gidiyor. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasıyla emeklinin cebine giren artışın sadece bin 60 lira olduğunu belirten CHP’li Aşkın Genç, "Bir de buna zam diyorlar” diye konuştu. Genç, "Devlet 2025 boyunca her gün yaklaşık 5,6 milyar lirayı, her saat 233 milyon lirayı, her dakika yaklaşık 4 milyon lirayı sadece faize ödedi. Emekliye gelince, bir yıl için 'çok büyük' denilen rakam 110 milyar lira. Yani faize 19 günde ödediğiniz parayı, emekliye bir yıl için bile çok görüyorsunuz” dedi.

BORÇLA YAŞAM MÜCADELESİ

Vatandaşın içler acısı durumunu ortaya koyan Aşkın Genç, “Mevcut durumda, emekli geçinebilmek için borçlandı, bu nedenle 2025’in ilk 11 ayında 1 milyon 946 bin yurttaş icraya verildi. Bu ülkede her gün ortalama 5 bin 900 kişi borcunu ödeyemediği için icra takibine düşüyor. Her saat 245 kişi, her 15 dakikada 60 kişi, neredeyse her dakikada 4 vatandaş icralık oluyor. Siz en düşük emekli aylığını 18 bin 939 liradan 20 bine ‘tamamlıyor’, kalan hayatı emekliye kredi kartıyla, borçla, icrayla finanse ettiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

MUTFAKTA YANGIN SÖNMÜYOR

Ekonominin ne halde olduğunu da Genç şu ifadelerle ortaya koydu:

"2021’de patates yüzde 124 arttı. 2023’te kabak yüzde 156, yeşil soğan yüzde 152, maydanoz yüzde 146 zamlandı. 2024’te markette izlenen 41 ürünün 40’ı zam gördü. 2025’te ise limon yüzde 133, elma yüzde 110, fındık yüzde 106, Antep fıstığı yüzde 100 arttı. Emeklinin sofrası her yıl başka bir ürünün ‘zam şampiyonu’ olduğu yarışın altında eziliyor. Mutfak, emeklinin maaşını solluyor. 20 bin lira açlık sınırının altında, kira seviyesinin gerisinde, gıda gerçekliğinin çok altında."