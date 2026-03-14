Zaten düşük maaşla yaşam mücadelesi veriyorlardı, şimdi de savaş diyerek bayram ikramiyesini zamsız alıyorlar. Çarşı pazarda, bu duruma isyan eden emekliler, “Bayram bize haram oldu” diyor

ALIŞVERİŞ BİLE YAPAMIYORUZ

Feriköy Lalaşahin Pazarı'nda alışverişe çıkan emekliler, “Zaten düşük maaşla zor durumdayız. Bir de buna bayram ikramiyesine savaş bahanesiyle zam yapılmaması eklendi. Alışveriş yapamayacak duruma ittiler bizi” diye dert yandı. Bir emekli, "Toplum olarak çöküş yaşıyoruz, psikolojik olarak çöküş yaşıyoruz. Alacağımızı alamıyor, yiyeceğimizi yiyemiyoruz. İnsanlar vitaminsizlikten doktor kapısından gelemiyor" derken, bir başkası , “Pırasa bile elli lira, altmış lira. Geçen hafta ıspanak yüz liraydı. Ülke yönetilmiyor. Bayram bize haram oldu” ifadelerini kullandı.

4 BİN LİRA ALSAN NE OLUR!

Bir emekli, “Bize geldi mi para yok. Bir domates seksen lira, salatalık yüz lira. Ne olacak? Dört bin lira ikramiye veriyorlar, alsan ne olacak? Ben sabah harcadım bin liradan fazla para. Geçen seneki bayramla, bu seneki bayram aynı değil ki. Her şey pahalı” ifadelerini kullandı. Bir başkası, “Torunumuza bayramda bir hediye alınmaz mı? Nasıl alacağız? Türkiye için ayıp bir şey bu” dedi. 88 yaşındaki emekli de “Yaşlılarımızı mahvettiler. Hastaneye gidiyoruz, kuyruklar. İlaç alıyorsun, para veriyorsun. Her şey para, para, para. bir bizde yok" diye konuştu.

Gelin de içler acısı halimizi görün

Edirne'de emekliler iftarda bir araya geldi. Edirne Emekliler Derneği tarafından düzenlenen iftarda, menüde tarhana çorbası, patates yemeği, zeytin, ekmek, turşu ve su yer aldı. Dernek Başkanı Ahmet Ziya Yaz, "Emekli iftarda eti unuttu. Yeter artık. Gösterişli sofralarda boy gösteriyorlar, emeklilerin iftar sofrasını göremiyorlar veya görmek istemiyorlar” dedi.