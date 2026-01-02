Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emeklileri sosyal atık görenler tarih olur!

Pazartesi günü TÜİK’in piyasayla uyuşmayan verileriyle yine düşük enflasyon farkı almaya hazırlanan emekliler, “Biraz insaf edin, hakkımızı verin. Bize sosyal atık muamelesi yapanlar dersini sandıkta alır” dedi

TENCERE, TAVALI PROTESTO

Çarşı, pazar ve meydanlardan emeklilerin isyanı yükseliyor. Emeklinin Sesi Derneği üyeleri de ekonomik koşullar karşısında geçinemediklerini belirterek Kadıköy’de oturma eylemi gerçekleştirdi. Tencere ve tava çalarak, ıslıklarla kendilerine layık görülen düşük maaşı protesto eden emekliler, insanca yaşam hakkı ve sosyal güvenlik talebini tekrarladı. Emeklinin Sesi Derneği Kurucu Genel Başkanı Şaduman Özyürek, hayat pahalılığı ve yaşlı yoksulluğuna dikkat çekerek, “Her geçen yılda geçinmek daha da zorlaşıyor” dedi.

HAYAT SÜREKLİ AĞIRLAŞIYOR

Özyürek, şunları söyledi: Hükümet ‘bütçe yok’ diyerek maaşlara zam yapmıyor ama patronların vergi borçlarını tek kalemde sıfırlıyor. Kur Korumalı Mevduat için bütçeden 60 milyar dolar aktarıldı. Sağlık hizmetlerine ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor ve pahalılaşıyor. Biz emekliler yarattığımız değerlerin, yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığı olan hakkımızı istiyoruz. Yardım, fitre, ulufe istemiyoruz. Toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyoruz. Emeklileri sosyal atık olarak gören iktidarın süresi doluyor. Emekli olarak hepimizin sorunu aynı; geçinemiyoruz.

BUNUN VEBALİ AĞIRDIR

Emekli Selim Çelik de “30 yıldır emekliyim, soframda doğru düzgün et göremedim. Peynirimiz, zeytinimiz yok. Bu memleketin yükünü emekliler çekiyor. Tepedekilere sesleniyoruz: bunun vebali ağırdır. Tarihe kara sayfa olarak geçmeyin. Asgari ücret 28 bin lira; hangi ölçüyle belirlendi bilinmiyor. Ev kirası, gıda, çocuk masrafı, sağlık… Hiçbiri karşılanamıyor. Biz emeklilerin durumu daha kötü” dedi. Ayfer Yılmaz ise, “Biz emekliler Türkiye tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz. Emekliler bugün uygun olmayan işlerde çalışmak zorunda” ifadelerini kullandı.