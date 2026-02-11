Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİLERİ MAĞDUR EDİP BİR DE DALGA GEÇİYORLAR

Ne ev kirasını verebilecek, ne de faturaları ödeyebilecek durumdalar. Son kullanım tarihi geçmiş ürünleri layık görüyorlar, ucuzluk kuyruklarında ömür tüketiyorlar. En çok da kendileriyle alay edilmesine içerliyorlar

YETER ARTIK İSYANI

Yurdun dört bir yanından emeklilerin feryadı geliyor. Onlarca yıl çalışıp emekli olan vatandaşlar, aylıklarının geçinmeye yetmediğini ve hükümet yetkililerinin emeklilerle "dalga geçtiklerini" belirterek, “Yeter artık” diyor

Enver Özkaçmaz: Emeklinin durumu çok kötü. Ne bir fatura ödeyebiliyorlar ne de kendilerine bakabiliyorlar. Bu kış mevsiminde, sanki emekliye 20 bin lira sadaka vermiş gibi kendilerini övüyorlar. Kendileri saraylarda lüks bir hayat yaşarken 20 bin lirayı emekliye veren sistem doğru bir şey yapmıyor. 500 bin lirayla yetinmeyen bir milletvekili gelip 20 bin liraya diyor ki 'Yeterlidir benim emeklime, ben bin lira bir fark yazdım'. Bunlar emekli ile alay ediyorlar.

Hasan Bakır: Son zamanlarda emeklilerle dalga geçilmesi bizlerin çok zoruna gidiyor. En çok acı olan tarihi geçmiş ürünleri emeklilere layık görmeleridir. Sabahın 04.00'ünde, 05.00'inde vatandaşlar çıkmış, gitmiş orada 1 kilo et kuyruğuna girmişler. İnsan bunları gördüğü zaman utanır. Yani mecbur mu burada kuyruklara gidip, buradan karnını doyurmaya? Emeklileri gördüğün zaman insanın vicdanı sızlıyor. Cebinde bir çay parası yok. Çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Milletvekili dedi ya ‘Maaşım yetmiyor’, biz maaşımızı ona versek o da maaşını bize verse. Bir ay o yaşasın bir ay da biz yaşayalım. Emeklilerle dalga geçiyorlar.

Niyazi Başak: Emeklilerin durumu kritik. Ben 25 sene kasamdan para çıkarmışım, yatırmışım 25 sene o parayı, başka yere yatırsam şu an 3 misli geri alırdım. Bugün bana veriyor 20 bin lira para, asgari ücreti bile vermiyor. Biraz merhamet etsinler. Nedir bin lira? Emeklilerin bedduasını almasınlar.