Emeklilere verilen bu zam sefalet harçlığı

AKP, en düşük emekliye 20 bin lira maaşı uygun buldu. Ekonomistler, verilen zammı “Bir kilo et parası” diye yorumlarken, emekliler “Bize dilenci muamelesi yapılıyor” diye isyan ediyor.

GÜLER: YETERLİ DEĞİL AMA…

AKP, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini de içine alan torba kanun teklifini Meclis’e sundu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Teklifimizle en düşük maaşlı emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da yüzde 18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Bundan yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır. Yeterli midir; elbette değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları burada sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir” dedi.

ADETA DALGA GEÇİYORLAR

Türk-İş Konfederasyonu araştırmasına göre açlık sınırı 30 bin 143 TL. Bu da emeklinin açlık sınırından kurtulması için 10 bin 143 liraya daha ihtiyacı bulunuyor. Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, “En düşük maaşlı fazladan 1 kg et alacak. Önemli mi? Önemli. Yeterli mi? Hayır” dedi. Prof. Dr. Aziz Çelik de “20 bin TL emekli aylığı değil, sefalet harçlığıdır. En düşük aylığı yüzde 18,5 artışla 20 bin TL'ye çıkartmak hem emeklilerle dalga geçmek hem de diğer emeklilere yüzde 12,2 zam yaparak onların aylığını dibe doğru yuvarlamaktır” ifadelerini kullandı.

İnsanca yaşam istiyoruz

Tüm Emeklilerin Sendikası da Kadıköy de pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Emekliler, ortak açıklamalarında, “İktidar en düşük maaşı 20 bin lira yaparak övünmek istiyor. Oysaki bir ev kirası 30 bin lira. Bir bakkala gittiğinde bir poşeti 20 bin liraya dolduruyorsun. Verdiğin 2 bin lira, 1 saatlik masrafımız. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Birileri bize cebinden avanta vermiyor, biz dilenci değiliz. Hakkımızı istiyoruz. Her emekliye 20 bin lira seyyanen zam istiyoruz. En düşük emekli aylığı da en düşük memur maaşına endekslenmelidir” denildi.