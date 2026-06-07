Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının çarşı-pazar gerçeğiyle uyuşmaması nedeniyle satın alma gücü açlık sınırının altına düşen emekliler Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe vererek seyyanen zam istedi.

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DİLEKÇEYİ ADLİYEYE BIRAKTILAR

Tüm Emekliler Sendikası, Devrimci Emekliler Sendikası üyesi emekliler yüksek enflasyon karşısında eriyen, açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan satın alma güçlerinin, insanca yaşam şartlarına ulaşabilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi Başkanı Saim Aydın, “Emekli memurlar seyyanen zamdan yararlandırılmadı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun emekli memurlar için de bir hak kazanımı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

GELİR ADALETSİZLİĞİNE YOL AÇTI

Devrimci Emekliler Sendikası, çalışan memurlara verilen ancak emeklilere yansıtılmadığını belirttiği seyyanen zam için Anayasa Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Sendika, zammın tüm emeklilere uygulanmasını talep etti. Samsun ve Atakum Devrimci Emekliler Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen seyyanen zam davasında emekliler lehine karar verilmesi istendi. Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın, çalışan memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmamasının gelir adaletsizliğine yol açtığını savundu.

YOKSULLUK SINIRINI AŞMALI

KESK Samsun Şubeler Platformu, kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirterek ek zam, grevli toplu sözleşme hakkı ve yoksulluk sınırının üzerine ücret taleplerinde bulundu. KESK Samsun Şubeler Platformu, açıklamasında, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, maaşlara nisan ayından itibaren ek yüzde 30 zam yapılmasını, ilave seyyanen ödemenin taban maaşlara yansıtılmasını, 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine verilmesi ve mülakat uygulamasının kaldırılması talepleri sıralandı.