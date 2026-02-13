Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİLER FAKRU ZARURET İÇİNDE, FARKINDA MISINIZ

Emekli kadın feryat etti: Cüzdanımda bir simit parası kaldı. Akşamları pazara çıkıyorum, ucuz bir şey alabilir miyim diye. Merdiven altındakileri, ot, çöp topluyoruz. Ne haldeyiz, biliyor musunuz?

TANEYLE, DİLİMLE YAŞAM

Emeklilerin kendilerine reva görülen düşük emekli maaşla, açlık sınırında yaşama mahkûm edilmelerine isyanı sürüyor. Çarşı, pazarda dert yanan emekliler, imza kampanyalarıyla maaşlarının iyileştirilmesini istiyor. İzmir’de imza kampanyası başlatan Tüm Emekliler Birlik ve Dayanışma Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu, toplanan imzaların Meclis’teki tüm partilere gönderileceğini söyledi. Ekşioğlu, “20 bin lira emekli maaşı alıyorum. Evimin kirası 20 bin lira. Allah’tan eşim de emekli aynı şekilde. Ama çok kötü durumda olan insanlar var; ev kirası veremeyenler, çocuklarını okutanlar var. Etin yanına yanaşamıyorsun. Zeytinleri, meyveyi, her şeyi gram gram, taneyle, dilimle alıyoruz” dedi.

GİTTİKÇE DİBE BATIYORUZ

Bir emekli kadının isyanı ise yürekleri dağladı. Yaşlı kadın, “Narlıdere’den buraya sirke almaya geldim, ucuz diye, düşünebiliyor musun? Bir kilo kuşbaşı et alamadım. Kilosu bin 190 lira. Param yok ki, alamadım. Cüzdanım boş. Bir iki şey aldım, bir simit parası kaldı bana. Merdiven altındakileri topluyoruz, oradan buradan ot, çöp topluyoruz, biliyor musunuz? Yemin ediyorum böyle. Pazara akşam gidiyoruz. Geç vakit gidiyoruz pazara ucuz olsun diye. Ucuz diye bir şey yok zaten, olmuyor. Peynir alsan, yumurta alsan pazarda 2 bin -3 bin lira gidiyor. Gittikçe dibe batıyoruz” dedi. Emekli Mülazım Kaygusuz da aldığı maaşın kiraya yetmediğini belirterek “Geçinemiyoruz. Bize ek maaş vermeleri lazım” diye konuştu.