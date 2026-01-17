Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

EMEKLİ YAĞMUR ALTINDA ÇORBA KUYRUĞUNDA!

Kimi ‘askıda ekmek’, kimi de ‘askıda yemek’le hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi sabahın karanlığında, soğuk, yağmur, çamur dinlemeden ücretsiz çorba içebilmek için uzun kuyruklara giriyor

AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme komisyondan geçti ve TBMM Genel Kurulu’nda önümüzdeki hafta görüşülerek yasalaşacak. Açlık sınırının 10 bin 143 lira altında kalan bu maaş büyük tepkilere neden olurken, emekliler için hayat her gün daha da zorlaşıyor. Kimi emekli ‘askıda yemek’, kimi emekli ‘askıda ekmek’le hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok semtinde her gün sabah saat 07.00’de dağıtımına başladığı ücretsiz çorba da emekliler için can simidine dönüştü.

BİZİM İÇİN UMUT GÖRÜNMÜYOR

Çorba dağıtımı ABB'nin gezici araçlarıyla 14 farklı noktasında yapılıyor. Dağıtımdan günlük ortalama çoğu emekli 7 bin 500 kişi yararlanıyor. Ulus Meydanı’nda kurulan çorba dağıtım standında sabahın erken saatlerinde, yağışlı ve soğuk havaya rağmen metrelerce kuyruk oluştu. Geçinme şartlarının çok zor olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Geçinsek burada ne işimiz var? Çorba için sabah yağmurda bekliyoruz. Bugün yağmur dolayısıyla sıra az; normalde daha çok sıra oluyor. Ama mecbur geliyor insanlar, ne yapacaklar? Hiç umut yok" diye konuştu.

BU İNSANLARA YAZIK GÜNAH

Emekli bir vatandaş da şunları söyledi: Bir hükümet bizi şu ekmeğe muhtaç ettiyse, çorbayı da sabah sabah yağmurun altında vatandaşlar arıyorsa ekonomi bozuk demektir. Başındaki adamların bunu düşünmesi lazım. Emekli diye bir şey kalmadı ki. Herkes bitti. Bugün emekliyim deyip de geçinebilen varsa gelsin benim yanıma bir de benimle konuşsun. Bu insanlara yazık günah. İnsanlar konuşamıyor. İçinden ağlıyor, içinden konuşuyor, içinden küfür ediyor, içinden hakaret ediyor. Gözlerime bakarsanız anlarsınız çaresizliğin ne olduğunu.