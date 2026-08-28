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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Emeklilerin 2 milyon 200 bini resmi, 6,5 milyonu da kayıt dışı çalışıyor. Açlık sınırının altında maaşla sinemaya tiyatroya gidemiyor, kafede çay içemiyorlar. Şehir dışına çıkmak için otobüs parasını ödeyemiyor, eve kapanıyorlar.

10 EMEKLİDEN 8’İ ZORDA

ÜLKE dar gelirli için yaşanmaz hale geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç da bu konuya değinerek, “Türkiye’de emekliler sanki yoksulluk, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûmlarmış gibi bir muameleyle karşı karşıyalar. Tablo o kadar net ki bu ülkede Sosyal Güvenlik Kurumu’nun

verilerine göre tam 16 milyon 97 bin 274 emekli var. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL. 17 milyon emeklinin yüzde 80’i ne maaş alıyor biliyor musunuz? 23 bin ile 40 bin lira arasında aylık alıyor. Yani her 10 emekliden 8’i bu düşük maaşa mahkûm ediliyor” diye konuştu.

YOKSULLUĞA MAHKÛMLAR

BU düşük maaşın geçime yetmediğini belirten Saraç, “Yaşamını idame ettirebilmek için 2 milyon 200 bin emekli resmi olarak başka bir işte çalışıyor. Verilere baktığımızda yaklaşık 6,5 milyon emeklinin de resmi olmayan, o anlamıyla kayıt dışı çalışma hayatında olduğuna tanıklık ediyoruz. Yani siz Türkiye’de 17 milyon emeklinin yaklaşık yüzde 80’ine ‘Olanak yok, kaynak yok’ düzeyinde bakıyorsunuz ve onları yoksulluğa mahkûm ediyorsunuz. 4 kişilik bir ailede yalnızca beslenme için harcanması gereken para yaklaşık 37 bin lira” dedi.

YARDIMLA YAŞIYORLAR

SARAÇ, şunları söyledi: Resmi verilere göre ocaktan temmuza kadar sosyal yardım miktarı yüzde 37’lik artışla 285 milyara ulaşmış. Yoksulluk derinleşmiş. Sinemaya, tiyatroya gidemeyen, dışarıda bir kafede oturup çay, kahve içemeyen bir emekliden bahsediyoruz. Şehirler arası seyahat edemeyen bir emekliden bahsediyoruz ve bunların sayıları üç bin, beş bin, yüz bin değil; milyonlar! Şehirler arası otobüs yolculuğu bile lüks hale geldi. Geçinemiyorsunuz ve eve kapanmış durumdasınız. Bu durum emeklileri ‘sosyal ölüm’le yüz yüze bırakıyor.