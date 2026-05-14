Aldıkları 20 bin lira maaşla ikinci baharını yaşayamayan 70-76 yaşındaki emekliler, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere birçok şehirde pazarcılık yaparak geçimlerini sağlarken, “Çalışmazsak açız” diyerek feryat ediyor.

2. ÇALIŞMA DÖNEMİ

Emekli, 71 yaşında, emekli 76 yaşında, emekli 68 yaşında. Hiç biri emekliliğini yaşayamıyor. ‘Neden?’

diye sorulduğunda ‘20 bin lira ile nasıl geçineceğiz? Kira, gıda çok pahalı. Mecburen pazarcılık yapıyoruz’ dedi. Türkiye’nin her ilinde 70 yaşın üstündekilerin yüzde 70’i 2’nci çalışma dönemini yaşıyor.

Ve hemen hepsi “Eski Türkiye’yi arıyoruz” dedi. İzmir’de yaşayan emekli Seçkin Dönmez, emeklilerin

sefalete mahkûm edildiğini belirterek, “Emeklinin geçinmesi mümkün değil. Sokağa çıkacak halimiz kalmadı.” diye konuştu.

ÇAY İÇMEK BİLE LÜKS

Emekli Cafer Doğan, “20 bin lirayla 20 sefer çarşıya bile inemem. Bayram da anca eve giderim. Bıraktım

bir yere gitmeyi geçinmenin mücadelesini veriyoruz. Bir yerde eğlenmek, oturmak, bir çay içmek bile

bize lüks oldu. Memlekete bile gidemiyorum” dedi. Hüseyin Erkuş da sokağa adım atacak halde olmadıklarını iki emekli ve ek iş yaparak çok zor geçindiklerini belirtti ve ekledi: “Herkes perişan, üniversite öğrencilerimiz var Buca’da. Memleketlerine gidemiyorlar. Yol parası olmadığı için annelerinin babalarının ellerini öpmeye gidemiyorlar.”

UCUZ OTELLERE BİR BAKIN

71 yaşındaki pazarcı esnafı, CHP Milletvekili Beker’e “Çalışmazsak aç kalacağız. Emekli olduk ama yetmiyor. Eskiden emekli evini alırdı, çocuğunun düğününü yapardı, hacca giderdi, arabasını alırdı, bir de üstüne harçlığı kalırdı. Şimdi ben emekli oldum, evin yarı parası çıkmadı kredi çektim. Eski Türkiye’yi arıyoruz, çok daha iyiydi” dedi. Emirzade Erkuş, “Ben özel sektörden emekli öğretmenim. En büyük şansım ailemden ev kaldı. 20 bin lira ben alıyorum, 20 bin lira eşim alıyor. Kiralar 25-30 bin lira.

Basmane’deki ucuz otellere bakın. Çoğu emekli. Oralara düşecektik.”