Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Zaten hayatın yorgunluğunu üzerinde taşıyan emekliler, iktidarın düşük zam politikasıyla yine ortada bırakıldı. Yurdun dört bir yanından feryatlar yükseliyor: Canlı cenaze gibiyiz

Emekliler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. TÜİK’in verileriyle düşük maaşa mahkûm edilen emekliler, “Yüzümüzdeki gülümseme soldu. Mutluluğumuzu aldılar” diye isyan ediyor.

Nevin Felamur: Sağlıklı beslenmek artık mümkün değil. Biz emekliler Sefiller'i yaşıyoruz. Gezme, tozma yok; maaş sadece hayatta kalmaya yetiyor.

Ali Dursun Kurt: Emekliyiz, ayakta da olsak canlı cenaze gibiyiz. Eskiden iki ekmek alırken şimdi bir ekmek alıyoruz. Aç kalmamak, ölmemek için yapıyoruz bunu. Konut zamları yüzde 35-38 arası, marketlerdeki zam yüzde 150-160. Ama bize verilen artış yüzde 12. 'Ölmeyin ama sürünün' diyorlar.

Hüseyin Dinler: Pazara çıkmak için cebinde en az 3-4 bin lira olması gerekiyor. Bir bağ maydanoz 30-40 lira. Sebze bile alamıyoruz, kasabın yüzünü iki senedir görmedim. Kıymanın kilosu bin lirayı geçti. Ben 70’li yaşlardayım, hayatımda böyle bir yoksulluk görmedim.

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz: Asıl olan insanca yaşam ücretidir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz. Emeklilerin yüzde 65’İ çalışıyor veya iş arıyor. Açlık sınırı değil sefalet sınırındayız.

Hüseyin Aydın: Kemeri sıka sıka artık kemer kalmadı. Yeter artık yeter. Canımıza tak etti.

Yusuf Yılmazer: 2 tane simide 40 lira verdim. Para olmadığı için iki tane çay alamıyorum. Kiraları esas alırsak; 6 ay emekli maaşını alacaksın, o parayı biriktireceksin, 2 ay kirada kalacaksın.

Salih Danacı: Verilen maaş çok düşük. Kira en az 15 bin lira, geriye kalıyor 4 bin lira. Bu parayla geçinmenin imkânı yok.