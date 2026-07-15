Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan emekli, 3 katı maaş alan Avrupalı’ya imrenerek bakıyor. DİSK-AR’a göre çalışmak zorunda olan emekli 2002’de yüzde 36,6 iken, 2025’de yüzde 69,5’e sıçradı.

BÜTÇEYE 79 MİLYAR TL MALİYET

AB ülkelerinde ortalama emekli maaşı 1500 Euro civarındayken (80 bin 385 lira), son yapılacak 3 bin 552 liralık enflasyon farkıyla 5.1 milyon emeklinin maaşı ise, Avrupalı’nın ancak üçte biri kadar 23 bin 552 lira (438 Euro) oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan AKP Samsun Milletvekili Ersan

Aksu, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin doğrudan yararlanacağını, artışın 2026 yılının ikinci altı ayında bütçeye yaklaşık 79 milyar liralık ilave maliyet getireceğini açıkladı.

ÜLKENİN SORUNU KÖTÜ YÖNETİM

TBMM Bütçe Komisyonu’nda AKP’li Ersan Aksu’nun açıklamaları tartışmalara neden oldu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe imkanlarının yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki göstererek, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

Usta, "'Çok fazla bütçe imkanlarımız yok' deniliyor. Bütçenin geçmişte, 2002'de imkanları vardı da niye şimdi imkanları yok? 'Emekli sabretsin, emekli tahammül etsin, emekli beklesin...' Böyle bir şey kabul edilemez. Bu ülkenin sorunu kötü yönetim" dedi.

En düşük aylıkta eşitlediler emeklilerin yaşadığı derin geçim mücadelesi, DİSK-AR’ın "İşçi Sınıfının Geçim Krizi" raporunda da yer buldu. Rapora göre, geçim sıkıntısından Türkiye’deki her 3 emekliden ikisi ya iş arıyor ya da çalışıyor. En düşük emekli aylığı Hazine katkısıyla artırılırken diğer aylıkların aynı ölçüde yükseltilmemesi, milyonlarca emeklinin aylıklarını en düşük aylıkta eşitledi. 2019 yılında ortalama emekli aylığı en düşük aylığın yüzde 91,7 fazlası iken, 2025 yılında bu fark yalnızca yüzde 18'e düştü.

‘ENFLASYONU DÜŞÜREMİYORSUNUZ YÜZDE 50 EK ZAM İSTİYORUZ’

Birleşik kamu-iş konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, "gelecek döneme ait enflasyon beklentilerini artık görüyoruz. Belli ki bu hükümet ne enflasyonu tahmin edebiliyor ne düşürebiliyor. yaptığı tek şey TÜİK üzerinden sahte rakamlarla halkı kandırmak, belirlediği zam oranlarıyla yaşam

kalitesini aşağı çekmek. Biz kamu-iş olarak bir an önce her şeyin üstünde yüzde 50 ek zam talep ediyoruz" dedi.